Riscăm să creștem o generație fără copii

Au început filmările pentru primul serial bazat pe acţiunea din "Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor", realizatorii folosind ca titlu provizoriu formula "Bloodmoon", relatează contactmusic.net. Producţia - care o are în distribuţie pe actriţa britanică...

„Fabrica de troli” din Rusia ar fi folosit un software dezvoltat pentru a influența referendumul Brexit, relatează The Telegraph.

Altminteri, avem ce avem. Cetățenii sănătoși și întregi la minte au plecat peste hotare, iar ceilalți au rămas în „statul independent R. Moldova”, ca să-i chinuie pe cei mai mici și mai slabi decât ei... Regret că mulți dintre noi au dat dovadă de maxim infantilism și au condamnat victimele violului despre care vorbeam la începutul acestui text, pentru că sunt prostituate. Dar numai acest gând este o crimă! Dacă e să vorbim deschis, nu cele două fete, ci însăși societatea noastră e o curvă, pentru că așa le-a educat. Și, dacă le învinuim de ceva, suntem și noi niște jalnice curvulițe, la fel ca și aleșii poporului, care se grăbesc să scoată bârnele din ochii celorlalți, fără să-și facă ordine în propria minte. În esență, crima la care ne referim are o explicație pe cât de simplă, pe atât de tristă: fetele au ales prostituția din lipsă de bani, iar băieții au decis că pot face orice din ele, dacă li se vând. Sentimentele umane au fost excluse categoric, la fel ca și în multe alte cazuri tragice, tot mai frecvente în statul nostru care, cel puțin pe hârtie, a ales parcursul de integrare europeană.

Dacă lucrurile vor continua în acest fel, dragi concetățeni, ce ne așteaptă și unde vom ajunge? Am rămas câțiva rătăciți în cruce pe această palmă de pământ și, în loc să avem grijă unii de alții, ne batem joc în cel mai oribil mod de frații și apropiații noștri. Dacă nu ne pasă de noi, în loc să ne educăm măcar copii, îi lăsăm să se bată până la moarte, să se arunce peste etaj, să verse sânge. Și apoi ne bucurăm că statul face dreptate și îi arestează. De foarte multe ori însă acești criminali sunt condamnați la închisoare fără executare, ceea ce le permite să săvârșească în continuare alte infracțiuni. Așa funcționează sistemul nostru de drept de ani buni și nicio reformă anunțată cu mult fast nu e în stare deocamdară să-l schimbe...

