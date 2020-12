RLIVE TV - prima televiziune de transmisiuni ÎN DIRECT din Moldova! Non-stop, fără influență și fără cenzurare

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

1542 - S-a născut regina Maria Stuart a Scoției (d. 1587). 1832 - A apărut la București, sub conducerea lui Ion Heliade Rădulescu, primul număr din „Buletin, gazeta...

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

„Mă bucur mult, că împreună cu colegii am putut transforma pasiunea noastră în acest proiect TV deosebit. Este o odă jurnalismului și telespectatorului moldovenesc, care va putea să se informeze din prima sursă de la TV, online sau de pe telefonul, fără nicio influență sau cenzurare. Mă bucur că putem oferi posibilitatea televiziunilor și portalurilor de știri autohtone, în special celor regionale, să preia video de la orice eveniment, pentru producerea materialelor proprii. Este a treia televiziune pe care o construiesc în ultimii 10 ani și sunt fericit să pot împărtăși această posibilitate cu toată țara. “Moldova, acum ai televiziune” s-a transformat în „Moldova, acum ai live la televizor”. Invit absolut pe toți care vor să afle primii despre orice, să se uite la RLIVE TV sau să acceseze butonul TV de pe realitatea.md, rlive.md sau bani.md”, a explicat fondatorul RLIVE TV, Dumitru Țîra.

Un nou post de televiziune a început să emită în Republica Moldova - RLIVE TV! Conceptul grilei de emisie este unul inedit, fiind vorba de un format din transmisiuni în direct ale evenimentelor de interes public și de importanță sporită pentru cetățenii țării. Are un obiectiv primordial! „Este o odă jurnalismului și telespectatorului moldovenesc, care va putea să se informeze din prima sursă de la TV, online sau de pe telefonul mobil, fără nicio influență sau cenzurare”, a declarat Dumitru Țîra, fondatorul RLIVE TV.

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

Ziua internaţională împotriva corupţiei, sărbătorită, în fiecare an la 9 decembrie, a fost instituită de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) la 31 octombrie 2003,...

