Roadele propagandei sovietice în Valea Prutului: Un bărbat s-a temut de români până când a fost trimis în armată la Moscova, iar trenul a trecut prin București

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Liderul PPDA, Andrei Năstase, a confirmat, în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TVC 21, că are o comunicare stabilă cu şeful “Partidului Nostru”, Renato Usatîi, fugit la Moscova de frica justiţiei moldoveneşti.

Klaus Iohannis a declarat, duminică la Bruxelles, că deşi are mai multe divergenţe cu Guvernul, pregătirile pentru preluarea Preşedinţiei Consiliului UE de către România nu se numără printre ele, precizând că nu are intenţia să exporte pe plan extern...

Sentimentul sărăciei are ca bază lucruri reale. Echipa de cercetători a constatat, că în Valea Prutului într-adevăr plutește un sentiment de sărăcie majoră, iar problemele materiale domină orice alte chestiuni naționale, educative sau culturale. „Doleanțele acestor oameni sunt firești. Ei își doresc infrastructură, drumuri bune, racordarea la gaz, rețea de apă potabilă și canalizare. Ne-am dori ca atât Bucureștiul, cât și Chișinăul să investească în această zonă, fiindcă este o lume periferică și uitată. Fiind o zonă agricolă, se poate investi într-o agricultură performantă, în fabrici care să prelucreze produsele agricole sau în turism”, consideră Paul Nistor.

Potrivit lui Paul Nistor, ideologia și propaganda au lucrat din plin în timpul regimului comunist, construind imaginea inamicului pe ambele maluri ale Prutului. De aici au și apărut o serie de clișee de gândire, care se păstrează și astăzi. „Clișeele au fost aduse din exterior, adică au fost importate de la centru. De exemplu, în Basarabia, se construia ideea că românii de peste Prut erau urmași ai burgheziei sau ai jandarmilor, care i-au bătut cândva. Iar în România, deși nu exista politică oficială, în acest sens, clișeele se transmiteau prin familie. Copiilor li se spunea că, de partea cealaltă, se află rușii agresori. Și eu, la rându-mi, care m-am născut în 1970, am primit această educație de la bunicul meu care a luptat la Odesa, dar și de la părinții mei care erau mici când a venit Armata Sovietică în România și a făcut ravagii”, menționează istoricul.

Din relatările lui Paul Nistor, am înțeles că unii dintre intervievați au avut experiențe dramatice în perioada comunistă, iar alții au mărturisit povești amuzante și educative. „Îmi amintesc cazul unei familii, care a trăit în timpul Războiului Mondial. Soțul era dintr-un sat de lângă Iași, soția era de la Sculeni, de pe malul basarabean. Într-o zi, femeia, împreună cu fiicele sale s-au dus în vizită la bunici pe malul basarabean, iar, când a venit Armata Sovietică, s-a pus granița și bărbatul a rămas dincolo. El a vrut să ajungă la familia lui, însă a fost prins și băgat într-un lagăr la Bălți, după care a fost reînturnat României. Acești oameni n-au știut nimic unii de alții, înțelegând reciproc că celălalt a murit. Abia după 15 ani, au aflat că trăiesc și s-au revăzut”, adaugă Paul Nistor.

Paul Nistor spune că au fost selectate persoane din două categorii de vârstă și cu studii primare, liceale sau superioare. „Au fost intervievați oameni cu vârsta cuprinsă între 40 și 60 de ani, care în perioada comunistă erau într-o formă de educație sau nu aveau responsabilități majore în societate și oamenii care au 60-90 de ani, cei care pe atunci erau maturi și aveau responsabilități majore în societate. Oamenii cu studii primare şi medii ne-au povestit foarte frumos despre trecutul lor, despre familie şi despre experienţe individuale. Însă au avut răspunsuri mai puţin complexe la chestiunile legate de ideologie, de regimul comunist. Aceştia, de multe ori, nu corelau ceea ce se întâmpla în localitatea lor de baştină cu politica Uniunii Sovietice sau a României. De aceea am intervievat şi oameni cu studii superioare, care au făcut aceste legături şi care au putut oferi răspunsuri mai complexe”, explică expertul.

