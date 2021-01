Robert Sighiartău: Orban trebuie să-și dea demisia / În ultimul an partidul a fost condus discreționar de către președintele partidului / PNL a cedat ministere importante pentru a obține șefia Camerei Deputaților

El a avertizat că fără o reformă internă, PNL poate ajunge sub 20% la următoarele alegeri. Rareș Bogdan s-a plasat printre reformatori, alături de Emil Boc, Ilie Bolojan, Robert Sighiartău și Gheorghe Falcă.

Am avut o discuție cu Orban și i-am spus că negocierile nu sunt în favoarea PNL. Orban a vrut să-l retragă iarăși pe Florin Cîțu și i-am spus că nu e normal să meargă din nou domnul Orban ( la funcția de premier). Ne interesează ca PNL să aibă viitor. Avem un congres și trebuie să alegem cea mai bună variantă. PNL are nevoie de o echipă, nu de un om, care să negocieze pentru partid, nu pentru indivizi.

Oamenii n-au fost votați, în ultimul an partidul a fost condus discreționar de către președintele partidului. E clar că trebuie să discutăm în interiorului partidului și să alegem în candrul congresului din iunie sau din toamnă o nouă echipă. Din pacte, din cauza negocierilor duse de președintele Orban, am lăsat deoparte platforma de dezvoltare.

”Din punctul meu de vedere, da. PNL a pierdut alegerile, s-a plasat pe locul doi după PSD. Au fost mai multe greșeli în timpul guvernării Orban în ce privește gestionarea pandemiei și nu numai. Prin felul în care au fost promovați anumiți oameni în funcții publice am fost comparați cu PSD.

Secretarul General al PNL, Robert Sighiartău, a declarat, într-o intervenție la Digi24, că președintele PNL, Ludovic Orban ar trebui să-și dea demisia. El l-a acuzat că în ultimul an ar fi condus partidul discreționar și că a cedat ministere importante în negocierile cu USRPLUS pentru a obține pentru sine funcția de președinte al Camerei Deputaților. Secretarul General al PNL mai spune că Orban ar fi dorit să-l retragă din nou pe Florin Cîțu drept propunere pentru funcția de premier.

Copyright © 2006 - 2021 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Sănătate 18 Ianuarie 2021, ora: 13:23

S-au lipit cateva kilograme in plus de tine de sarbatori? Nu te impacienta; poti scapa de ele in doar doua saptamani, cu doar putina perseverenta si multa atentie.