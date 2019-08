Română, privită că un colac de salvare în stânga Nistrului. Părinții, vorbitori de rusă, aleg școlile românești pentru copiii lor

Limba romana este privita ca un colac de salvare in regiunea transnistreana unde rusa le este impusa locuitorilor. Unii parinti, care nu stiu limba tarii in care traiesc, isi dau copii la cele cateva scoli romanesti, pentru ca vad in ele oportunitati pentru viitor.

Marc este in clasa intai si a pregatit pentru primul sunet o poezie in romana. Sa invete o strofa a fost o provocare nu doar pentru el, ci si pentru parintii sai, care nu inteleg elementarul in romana.

Ecaterina BOJENOV, MAMA LUI MARC: “Am inregistrat vocea profesoarei la reportofon, asa incat pronuntia sa corespunda. Si am invatat impreuna.”

Familia lui Marc vede in limba romana mai multe oportunitati pentru copiii nascuti in regiunea transnistreana.

Ecaterina BOJENOV, MAMA LUI MARC: “O sa invatam toti impreuna, cu ajutorul dictionarului sau al internetului.”

Mai multi parinti din partea stanga a Nistrului stiu ca vorbesc o amestecatura de limbi. De aceea, isi pun sperante in copii lor.

“El trebuie sa cunoasca limba materna, cum eu nu am fost atat de norocos sa o invat in perioada cand practic era imposibil de invatat.”

Iar Nichita la sapte ani stie deja cate ceva in engleza, dar nimic in romana pe care o trateaza, la fel, ca pe o limba straina.

“- Iti va fi greu sa inveti romana? - Da. - De ce? - Pentru ca nu o cunosc. Stiu doar engleza si atat.”

Copiii din famiile vorbitoare de rusa sunt cei care mai umplu clasele scolilor cu predare in romana din orasele transnistrene. Cel putin asta e situatia in Liceul “Evrika” din orasul Rabnita.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “De 15 ani, numarul copiilor care se inscriu in clasa intai a scazut uluitor. Daca in 2014 erau 12 clase primare, in 2019 au ramas doar patru. Asta in conditiile in care copiii sunt adunati din mai multe localitati din apropiere de Rabnita.”

Eugenia HALUS, DIRECTORUL LICEULUI “EVRIKA”, RABNITA: “Cate o singura clasa, nu avem clase paralele. Din clasa intai pana in a 12.”

Motivul. Familiile migreaza.

Tatiana SCRIPNIC, PROFESOARA DE CLASELE PRIMARE, LICEUL “EVRIKA”, RABNITA: “Parintii isi au un drum al sau spre castig in alta tara. Bucura faptul ca vin alolingvii si vor sa invete romana, pentru ca isi vad perspectivele in institutii superioare din alte tari: Europa sau RM.”

In stanga Nistrului sunt opt scoli cu predare in limba romana.

“-Ce vrei sa faci cand vei fi mare? - Sa fiu politist. - De ce iti doresti politist? - Ca sa pun la puscarie criminalii? - Avem criminali in tara? - O sa avem.”