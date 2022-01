Români în Kazahstan | Ce a mai rămas din comunitatea de zeci de mii de români deportați în secolul al XX-lea

Campania națională de înverzire a plaiului a demarat anul acesta pe 13 noiembrie, sub genericul ambițios „PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL”. Zeci de instituţii de stat, private, locale...

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Numele Coşcodan provine de la o poreclă care are la bază termenul zoologic coşcodan ce numeşte „o specie de maimuţă cu coada foarte lungă”, termen pătruns la români din...

1 decembrie este ziua naţională a României şi are o însemnătate specială în societatea noastră. Totodată, această zi marchează un eveniment istoric foarte important:...

Numele Miclăuşeanu are la bază prenumele unguresc Miklós, formă ungurească a prenumelui Nicolae.

Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Spune că nu are informații ca cineva din comunitatea românească să fi avut de suferit de pe urma evenimentelor din ultimele zile din Kazahstan.

„A început ca o grevă, că s-au ridicat prețurile la gazul petrolier lichefiat și lumea s-a ridicat, au făcut o comisie din partea comitetului, au stat de vorbă și au căzut de acord să scadă prețul, apoi au apărut ăștia care au început să facă jafuri. Au atacat capitale veche Almaty, au luat și aeropotul, i-au dat foc, au fost prinși în aceeași zi, au fost împușcați cam 26 de „teroriști” din aceștia. Au făcut jafuri, la magazine, malluri, iar asta nu are treaba că greva civilizată.”

„Am umblat toată țara să am costume din toate zonele să îi îmbrăcăm pe toți românește și să fie îmbrăcați toți frumos.” Nikolay Plushkis spune că e importantă identitatea într-o regiune cu zeci de naționalități.

În fiecare an, la școala duminicală Mihai Eminescu din Karaganda, 18-20 de copii vin să învețe limbă și literatură română, civilizație și istorie. Comunitatea organizează și participă la tabere și festivaluri, atât în România și Moldova, cât și în Europa. Au o bibliotecă și o colecție de filme dăruită de Sergiu Nicolaescu.

„Noi toate cifrele astea (ale prizonierilor – n.r.) le-am scos din arhivele Kazahstanului. Le-am trimis în țară, dar nu știm dacă au fost publicate. Eu am luat studenții de la Facultatea de Istorie și i-am pus să scoată fiecare familie de unde este – din Cluj, Maramureș, unde scrie numărul unității, din ce lagăr a fost.”

Doi diplomaţi ruşi au părăsit Kosovo sâmbătă după ce au fost declaraţi persona non grata de Priştina, care îi acuză de ameninţare la adresa securităţii naţionale,...

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

