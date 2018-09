România – Muntenegru, în Liga Națiunilor la fotbal (vineri, ora 21:45)

România - Muntenegru, în Liga Națiunilor la fotbal (7 septembrie, ora 21:45, Pro TV, Ploiești). Debutul naționalei în campania de calificare la Euro 2020 bate la ușă, iar selecționerul Cosmin Contra este îngrijorat de faptul că Gicu Grozav, decarul României nu și-a găsit încă echipă și se pregătește prin parcuri.

România – Muntenegru

ACTUALIZARE 4 septembrie. Vedeta Stevan Jovetici, AS Monaco, nu va juca la Ploiești, din cauza unei accidentări. 'Nu pot spune că sunt nervos, supărat, însă mă declar surprins. Sunt surprins, pentru că am introdus principii clare în precedenta campanie. Avem mereu o legătură cu jucătorii, ne spun cum se simt, care e situația lor, etcetera. Ar trebui să fie o certitudine când ei sunt pe lista selecționaților. Cu toate acestea, Jovetici ne-a anunțat, duminică seară, târziu, că el nu poate veni, deoarece accidentările sale necesită o perioadă de pauză, iar el va reîncepe alergările abia peste două zile. Asta deși era selecționat. Până la urmă, să joci la echipa națională e un privilegiu. Nu sunt supărat, repet, dar sunt puțin dezamăgit”, a spus selecționerul Ljubisa Tumbakovici.

De asemenea, Marusici (Lazio), Vesovici (Legia), Djordjevici (Arsenal Tula) și Jankovici (Partizan) sunt incerți





ACTUALIZARE 1 septembrie. Internaționalul român Nicușor Stanciu este unul dintre cei mai apreciați jucători din lotul Spartei Praga și în scurt timp a ajuns să poarte banderola de căpitan al echipei.

Acum, înaintea debutului în Liga Națiunilor, cel mai bun marcator din lotul convocat de Cosmin Contra pentru primele meciuri în noua competiție e pregătit să înfrunte din nou Muntenegru, echipă împotriva căreia a ratat un 11 metri în precedentele preliminarii.

„Ne așteaptă o grupă dificilă în Liga Națiunilor, Serbia, pe care am văzut-o și la Mondial, este echipă foarte bună, Muntenegru la fel, dar cred că putem realiza obiectivul. Putem câștiga grupa. Este important să începem bine campania, împotriva Muntenegrului', spune Stanciu într-un interviu realizat de echipa FRF TV la Praga.

„Nu este deloc plăcut să joci fără spectatori, dar trebuie să ne adaptăm situației. Stadionul ar fi fost plin, atmosfera UNA Foarte bună. Fiind primul meci, trebuie să îl câștigăm!'

Mijlocașul naționalei a rememorat și faza din care putea aduce victoria României contra Muntenegrului în preliminariile trecute: „Sunt momente când mă mai gândesc la penalty-ul ratat. Eram al doilea sau al treilea pe listă, mi-am asumat responsabilitate, dar s-a întâmplat să ratez. Asta nu înseamnă că nu voi mai executa penalty-uri dacă se va apela la mine. Am fost foarte supărat după meci. Cred însă că sunt destul de puternic să trec peste astfel de momente. Nu am probleme să execut din nou. Dacă voi mai fi într-o situație de genul, îmi voi asuma responsabilitatea din nou. Astfel de momente te întăresc, având în vedere că am ratat în ultimul minut, au fost multe critici la adresa mea, mesaje negative pe rețelele de socializare, dar nu m-au afectat, ci dimpotrivă, m-au întărit. După acel moment, la Anderlecht, am executat o lovitură de la 11 metri și am marcat. Nu am încetat sau nu o să încetez să îmi asum responsabilitatea'.

Transferat în această vară de Sparta Praga, Alex Chipciu, mijlocașul echipei naționale, a devenit imediat om de bază al cehilor.

Plecat de la Anderlecht pentru a rămâne în atenția selecționerului, Chipciu, 29 de ani, crede că România poate câștiga grupa din care face parte în Liga Națiunilor iar apoi să se califice la EURO 2020. „Nu-mi place să fac promisiuni fanilor, însă ce pot să spun e că efortul meu e maxim la fiecare meci. Uneori poate așteptările sunt prea mari de la noi. Cu toții ne dorim să ne calificăm pentru a face o bucurie tuturor românilor!'.

„Debutăm în Liga Națiunilor pe teren propriu, dar fără suporteri. În ultimul timp au fost alături de noi în număr foarte mare și nu va fi ușor fără sprijinul lor. Dar sper să ne luăm revanșa în fața Muntenegrului, după rezultatele din preliminariile trecute', a mai spus Chipciu.