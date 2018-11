ROMÂNIA /// Salariul minim net pentru muncitorii în construcţii ar putea fi fixat la 500 de euro. Ce spun economiştii

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Actorii Robert de Niro şi Grace Hightower s-au despărţit după mai mult de 20 de ani de la căsătorie, scrie The Hollywood Reporter.

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care autoritățile din Muntenegru l-au identificat ca fiind Vladimir Popov este de fapt Vladimir Moiseev, este...

Facebook a recunoscut miercuri că o persoană importantă din conducerea companiei a angajat o firmă de PR pentru a afla informaţii despre omul de afaceri George Soroa şi a submina astfel criticii companiei prin asocierea lor cu Soros, scrie The Guardian.

Maia Sandu a pozat sub înscripție ”Ne mândrim cu Nisporeni”, de la intrarea în oraș și care, potrivit unor surse, a fost realizată nemijlocit cu suportul liderului Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc.

Iancu Gudă, preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiar Bancari: “Nu sunt de acord cu intervenţia statului pentru a subvenţiona munca în construcţii pentru că în primul rând dezvoltatorii imobiliari nu respectă munca, plătind la negru salarii şi nerespectând muncitorul oferind un contract cu salariul real. În al doilea rând dacă dezvoltatorii ar fi crescut preţul proporţional doar cu creşterea salariilor şi a materiei prime, atunci am foi văzut o creştere a preţurilor imobiliare doar cu 10% în ultimii 4 ani, dar realitatea e că preţurile au crescut cu 42% - dezvoltatorii abordează oportunist acest context de piaţă.”

Liviu Simion, preşedintele PSC - Rosims Trading: “Aşa cum sectorul IT în România a devenit prioritar, în Austria la un moment dat sectorul construcţiilor a devenit prioritar. Şi-atunci ne-am gândit că trebuie să cerem Guvernului dacă vrem să avem în următorii ani cu cine construi, să avem acelaşi regim.”

Vrem să aducem înapoi măcar 10% dintre românii plecaţi la muncă în străinătate. Este ţinta celor din construcţii, care au cerut joi Guvernului să subvenţioneze acest domeniu după modelul din IT.

