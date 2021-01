România / Protest în fața Administrației Prezidențiale. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de salariul minim și nivelul pensiilor

Aproximativ 100 de persoane protestează în acest moment în fața Administrației Prezidențiale, nemulțumite, printre altele, de cuantumul majorării salariului minim pe 2021. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de nivelul majorării salariului minim de la începutul acestui an precum și de plafonarea veniturilor bugetarilor la nivelul anului 2020. De asemenea, oamenii sunt nemulțumiți și de pensii.

Copyright © 2006 - 2021 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Sănătate 18 Ianuarie 2021, ora: 13:23

S-au lipit cateva kilograme in plus de tine de sarbatori? Nu te impacienta; poti scapa de ele in doar doua saptamani, cu doar putina perseverenta si multa atentie.