ROMÂNIA / Sfânta Lumină va fi împărțită cu ajutorul Ministerului Afacerilor Interne

Ministerul Afacerilor Interne vine în sprijinul Bisericii Ortodoxe Române. Va ajuta la împărțirea Luminii Sfinte în Seara Învierii. Credincioșii vor putea ieși în jurul caselor cu respectarea restricțiilor și fără să se formeze grupuri mai mari de trei persoane, a anunțat marți seară ministrul de Interne, Marcel Vela. Potrivit acestuia, Ministerul de Interne a încheiat un acord cu Biserica Ortodoxă Română, în cadrul căruia se vor forma echipaje mixte care vor distribui prescurile de Paște și Lumina Învierii. Acestea vor fi distribuite inclusiv în spitale și centrele de carantinare.

Marcel Vela, ministrul Afacerilor de Interne:

Am avut în vedere că foarte mulți români vor sărbători Sfintele Paști

Am semnat un acord de susținere și sprijin din partea tuturor forțelor coordonate din starea de urgență pentru stabilirea unor acțiuni comune pentru aceste sărbători.

Vrem să oferim o consolare prin distribuirea Paștilor și a Luminii de la Ierusalim.

Pâine binecuvântată în formă de prescuri sfințită în Joia Mare va fi distribuită vineri 17 aprilie și sâmbătă 18 aprilie în intervalul orar 07:00-17:00 în toate parohiile, în locuri special amenajate.

Angajații parohiei și voluntarii, în calitate de organizatori, vor asigura respectarea distanței sociale pe perioada distribuirii Paștilor, având ca semn distinctiv o banderolă albă pe braț

Pentru credincioșii bolnavi, Paștile vor fi distribuite la domiciliu de către voluntari vineri și sâmbătă sau în prima zi de Paște, cu respectarea normelor de protecție.

Distribuirea Luminii Sfinte, adusă de la Ierusalim, se va face de către voluntarii Parohiilor și echipajele de ordine publică și patrulelele sub coordonarea MAI, aflate în misiune, sâmbătă.

Credincioșii vor putea ieși în jurul caselor cu respectarea restricțiilor și fără să se formeze grupuri mai mari de trei persoane. Astfel, 2-3 locatari dintr-o scară vor putea distribui Lumina pentru toți vecinii de pe scară.

În Noaptea de Înviere, este permisă circulația tuturor preoților și a voluntarilor care vor avea asupra lor echipamentele de protecție și legitimațiile de identificare.

Sfânta Lumină va fi distribuită inclusiv spitalelor și centrelor de carantină.