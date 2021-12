România. Salariul MINIM pe economie va fi 2500 lei (10 000 MDL)

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat joi că salariul minim pe economie va fi, de la 1 ianuarie 2022, de 2.550 de lei, potrivit Agerpres.

„Salariul minim pe economie, de la 1 ianuarie, va fi de 2.550 de lei. De asemenea, vă informez că am discutat cu premierul și am discutat și în coaliție, voi convoca un Consiliu Național Tripartit pentru o primă întâlnire cu noul Guvern, pentru că ne dorim și îmi doresc foarte mult ca dialogul social să fie într-adevăr dialog social, iar dialogul cu partenerii sociali, și mă refer la patronate și la sindicate, să fie într-adevăr un dialog. (…)

Marți am avut o deplasare la Craiova, unde am avut o întâlnire cu industria ospitalității. Deja am convocat Inspecția Muncii la minister să lucrăm asupra unor măsuri pe care dumnealor le-au cerut.

I-am informat și au fost bucuroși să afle că avem un proiect prin care să acordăm voucherele de vacanță și pe anul 2022”, a spus Budăi, într-o conferință de presă la sediul central al PSD.

Totodată, ministrul a anunțat majorarea pensiilor și a alocațiilor pentru copii.

„Vreau să vă informez că am semnat două ordonanțe extrem de importante. Prima ordonanță am semnat-o împreună cu ministrul Gabriela Firea și se referă la majorarea alocațiilor de stat pentru copii, așa cum a fost prevăzută în programul de guvernare și negociată. Ordonanța a plecat de la Ministerul Muncii către ministerele avizatoare și atunci când va primi avizul va fi promovată în ședința de Guvern.

A doua ordonanță extrem de importantă se referă la majorarea pensiilor părinților și bunicilor noștri, și anume pensia minimă se va majora de la valoarea de 800 de lei la valoarea de 1.000 de lei, iar valoarea punctului de pensie va fi majorată de la 1.442 la valoarea de 1.586 de lei.

Este o sumă pe care am gândit-o în programul de guvernare să o acordăm o singură dată, în luna ianuarie, astfel încât cetățenii români și cei cu pensii mai mici să fie protejați în fața acestui val de scumpiri. În momentul în care se va lua decizia pentru forma finală în coaliție o să anunțăm public și va fi regăsită într-un act normativ”, a precizat Marius Budăi.