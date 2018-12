România a avut al doilea cel mai mare avans economic din UE. Consumul a continuat să fie motorul creșterii și în 2018

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Un preot din Rusia este investigat de comisia disciplinară a eparhiei din orașul Tver, după ce a postat pe rețelele de socializare fotografii cu genți și încălțăminte Louis Vuitton și Gucci, scrie Actually Russia.

În cadrul studiilor universitare și postuniversitare se scriu și se susțin mai multe tipuri de teze - de an, de licență, de masterat, de doctorat și elaborarea acestor lucrări este o preocupare permanentă a catedrelor de profil și a profesorilor care îi ghidează pe...

Situația devine tot mai complicată la Londra în privința Brexitului. Mai multe publicații scriu, citând surse din guvern, că votul de marți în privința planului de Brexit al Theresei May a fost scos de pe ordinea de zi a Parlamentului.

Dacă în luna aprilie FMI estima că, în 2018, Malta şi România vor înregistra în acest an cea mai mare creştere economică din Europa, de 5,7% şi, respectiv, 5,1%, în raportul publicat pe 9 octombrie FMI şi-a revizuit, în jos, prognozele referitoare la avansul economiei româneşti până la 4% în 2018, cu 1,1 puncte procentuale mai puţin decât estima în primăvară, preconizând că în 2019 România urmează să înregistreze o creştere economică de 3,4%, cu 0,1 puncte procentuale mai puţin decât estima în aprilie.

Şi Fondul Monetar Internaţional (FMI) a revizuit, în jos, la începutul lunii octombrie, estimările privind evoluţia economiei româneşti, atât în acest an cât şi anul viitor, ca urmare a moderării stimulentelor care au stat la baza creşterii robuste înregistrate în 2017, arată cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marţi de instituţia financiară internaţională.

Comisia Naţională de Prognoză (CNP) a revizuit în scădere la 4,5% estimările referitoare la creşterea economiei în acest an, de la 5,5% cât preconiza în luna iulie, şi la la 5,5%, de la 5,7%, cele pentru anul următor.

Conform datelor INS, în trimestrul trei 2018, avansul economiei a fost de 4,3% pe seria brută şi 4,1% pe seria ajustată sezonier comparativ cu perioada similară a anului trecut. Faţă de trimestrul doi al acestui an, PIB a consemnat o creştere de 1,9% în termeni reali.

Institutul Naţional de Statistică a menţinut neschimbate cifrele referitoare la creşterea Produsului Intern Brut atât pentru primele nouă luni din acest an cât şi pentru trimestrul III.

Consumul gospodăriilor a fost motorul creşterii economiei în primele nouă luni ale acestui an, cu o contribuţie de 3,1%, în timp ce exportul şi investiţiile continuă să aibă un impact negativ de minus 1,5% şi, respectiv, minus 0,2%.

Datele provizorii publicate vineri dimineaţa de Institutul Naţional de Statistică arată că în trimestrul trei 2018, avansul economiei a fost de 4,3% pe seria brută şi 4,1% pe seria ajustată sezonier comparativ cu perioada similară a anului trecut. Faţă de trimestrul doi al acestui an, PIB a consemnat o creştere de 1,9% în termeni reali. De asemenea, în perioada ianuarie - septembrie 2018, Produsul intern brut a crescut cu 4,2%, atât pe seria brută cât şi pe seria ajustată sezonier, faţă de perioada similară a anului trecut.

Numărul persoanelor ocupate a crescut cu 0,2% atât în zona euro cât şi în UE în trimestrul al treilea al acestui an comparativ cu trimestrul al doilea. Comparativ cu trimestrul al treilea al anului trecut, numărul persoanelor ocupate a crescut cu 1,3% în zona euro şi cu 1,2% în UE. În rândul statelor membre, cele mai mari creşteri ale ratelor de ocupare în trimestrul al treilea comparativ cu trimestrul al doilea au fost înregistrate în Malta (0,9%), Cipru şi Lituania (0,8%), Luxemburg şi Slovenia (0,7%), iar cele mai semnificative scăderi ale ratelor de ocupare au fost înregistrate în Estonia (minus 0,8%), Bulgaria şi Italia (minus 0,3%), Croaţia şi Polonia (minus 0,2%) şi România (minus 0,1%).

