România a învins Muntenegru cu 1-0 şi a terminat pe locul 2 în grupa din Liga Naţiunilor

În ajunul celei de-a doua runde a alegerilor prezidențiale din Georgia, guvernul de la Tbilis a decis să „anuleze” datoriile bancare ale populatiei, in principal a datornicilor aflati în așa-numita „listă neagră” (biroul de credit), a anunțat luni...

Centrul de Informaţii Universitare anunţă programul „Burse de Merit” 2018 – pentru cei mai buni studenţi ai ţării, ediţia XXIII, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al BC “Moldova Agroindbank” SA şi al...

Prețurile petrolului au scăzut marți cu peste 7%, la cele mai reduse nivele din ultimul an, pe fondul evoluției negative a pieței de pe Wall Street, provocată de îngrijorările tot mai mari legate de încetinirea creșterii economiei globale, transmite Reuters. Cotația...

Muntenegru - România 0-1 (0-1) A marcat: George Ţucudean (44). Marko Jankovic a ratat un penalty în min. 72 (a apărat Ciprian Tătăruşanu). Podgorica, Gradski Stadion Liga Naţiunilor - Liga C, Grupa a 4-a

Ţucudean (17) a ieşit din nou la rampă, dar a trimis pe lângă poartă din careul mic. Keşeru (19) a tras din unghi, dar în plasa laterală, iar cea mai mare ocazie a fost ratată de Chipciu (20), al cărui lob a fost scos de sub transversală de portar. Keşeru (21) a trimis din careu pe lângă poartă, iar apoi tot el a reluat slab (34), la pasa lui Ţucudean.

Naţionala de fotbal a României a învins echipa Muntenegrului cu scorul de 1-0 (1-0), marţi seara, pe Gradski Stadion din Podgorica, şi s-a clasat pe locul al doilea în Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Naţiunilor.

