România are 103,7 tone de aur în rezerve, o arată un raport întocmit de BNR. Această cantitate are o valore de 3,843 miliarde de euro, conform prețului aurului pe piața internațională. Circa 10% din rezerve sunt în aur.





România are aproape 104 tone de aur



Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 ianuarie 2019 au fost de 35.765 milioane euro, faţă de 36.800 milioane euro la 31 decembrie 2018.

La 31 ianuarie 2019, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 31.922 milioane euro, față de 33.065 milioane euro la 31 decembrie 2018.

România, pe locul 35 în lume după rezerva de aur

România este pe locul 35 în lume după mărimea rezervei de aur, potrivit World Gold Council. Pe listă sunt 100 de țări. Cea mai mare cantitate de aur o au Statele Unite, 8133,5 tone, care reprezintă 74,8% din rezerve. Pe locul doi este Germania, cu 3369,7 tone.

Dintre țările din estul UE, cele mai mari rezerve le are Polonia, 128,6 tone, România fiind pe locul doi. Bulgaria are 40,4 tone, Slovacia – 31,7 tone, Ungaria are 31,5 tone, Cehia – 8,8 tone, Slovenia – 3,2 tone. Croația nu are deloc rezerve de aur.