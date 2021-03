România devine o adevărată forță în Europa. Cea mai puternică publicație de business a făcut anunțul

Renumita publicație de business Financial Times a dat publicității topul celor mai performante companii europene, iar companiile românești au reușit o creștere semnificativă a cifrei de afaceri în ultimii ani. Ce arată ultimele date prezentate în cea de-a cincea ediție a topului celor mai performante 1.000 de companii europene, realizat de publicație?

Companiile europene cu creștere ridicată se confruntă cu încă un an de progres mai lent, deoarece pandemia continuă să constrângă activitatea comercială. Recuperarea întârziată a cererii în toate economiile de pe continent, împreună cu provocările generate de Brexit, complică bătălia pentru supraviețuire în această perioadă. Jumătate din companiile europene au raportat o scădere a veniturilor sau a profitului în ultimele 12 luni și nu se așteaptă la nicio îmbunătățire în anul următor, potrivit firmei de consultanță Accenture, după cum transmite Financial Times.

Cu toate acestea, conform celei de-a cincea ediții a topului celor mai performante companii europene, realizat de publicație, companiile românești au înregistrat o creștere importantă. Astfel, în a cincea ediție a topului celor mai performante 1.000 de companii europene, şase firme românești au înregistrat o creştere semnificativă a cifrei de afaceri între anii 2016 – 2019.

Compania de cyber security românească în top 10 european

Una dintre aceste companii este și MetaMinds, singura companie din Romania pe cyber security din top 10 european. Compania a început afacerea cu cinci IT-iști, cu experiență în companii precum IBM și HP.

„Am reușit să creștem de la 1 milion de euro cifră de afacere în primul an la peste 25 de milioane de euro la sfârșitul lui 2019. Am plecat de la 5 oameni și am ajuns în ziua de astăzi la peste 40 de oameni”, spune Andrei Cruceru, CEO MetaMinds.

Unul dintre cele mai mari proiecte ale companiei este Campus WiFi. Peste 1,5 milioane de elevi și profesori au acces în siguranță la rețeaua WiFi educațională.

„Securitatea cibernetică e ca și zona de asigurări. Mulți preferă să nu își facă asigurari, dar în momentul în care ai o problemă, ți-ai fi dorit să ai o asigurare, realizezi că era mai bine să o faci”, a mai spus Andrei Cruceru.

Companiile cu cea mai rapidă creștere din Europa este o listă a primelor 1.000 de companii din Europa care au realizat cel mai mare procent de creștere a veniturilor între 2016 și 2019.

Pentru prima dată, Italia este țara cu cele mai multe înregistrări pe această listă, cu 269. Pe poziția secundă se află Germania cu 204, urmată de Franța cu 162. La fel ca anul trecut, Londra este orașul cu cel mai mare număr de companii cu creștere rapidă (71), urmat de Paris (45) și Milano (36).