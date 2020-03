România e inclusă între statele în care OMS va testa pe bolnavii de coronavirus

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Marte are o energie razboinica ce poate produce anxietate. Planeta discernamantului Saturn vine cu o energie rece, calculata, detasata, total opusa infierbantatului si impulsivului Marte si deci va tempera din focul martian, dandu-ne si noua abilitatea de a ne mai racori si tempera si de a...

Preţul petrolului Brent, de referinţă la bursa din Londra, a scăzut luni la cel mai redus nivel din ultimii 18 ani, în timp ce ţiţeiul WTI, de referinţă pe piaţa americană, a coborât sub 20 de dolari pe baril, pentru scurt timp, din cauza temerilor în creştere că...

În ultimele zile am fost abordat de foarte mulți cetățeni de-ai noștri de peste hotare cu solicitarea insistentă de a-i ajuta să revină acasă, fie că e vorba de cei din Italia, Franța, Spania, Portugalia, Marea Britanie sau din SUA și Canada. Situația este mult prea complicată...

Femeia avea 55 de ani. A fost internată la un spital clinic din Tiraspol cu ​​pneumonie bilaterală. Într-o încăpere cu un bărbat la care confirmase anterior Covid-19. Când s-a aflat că are coronavirus, femeia a fost transferată la spitalul din Slobozia. O oră mai...

Un nou mesaj video la un cetățean de-al nostru a deveni viral pe facebook. Clipul are peste 19 mii de distribuiri.

Medicamentul a fost testat deja (în Statele Unite). Cum spuneam, orice medicament sau vaccin are mai multe faze de testare, se numesc studii clinice de diverse faze (1,2,3). Primele faze care se fac pe subiecți umani se referă la siguranță, ulterior, la eficacitate și, apoi, se încearcă administrarea la un număr mai mare de pacienți, astfel încât să facă posibilă aprobarea lui de către autoritatea responsabilă, inițial din Statele Unite. Rezultatele fiind foarte încurajatoare în fazele anterioare, sper ca, în urma acestor studii care se fac în mai multe țări, printre care și România, să poată să primească autorizația de producție (...). În toamnă ar putea să fie deja autorizat pentru producție. Înainte de debutul sezonului rece să avem deja un medicament care să trateze cazurile de infecție și să întrerupă în acest fel lungul șir de decese și, bineînțeles, să contrinuie și la reducerea transmiterii.

„Este vorba despre un studiu care a fost organizat de OMS (Organizația Mondială a Sănătății), el include câteva state, printre care și România, și presupune administrarea a 4 scheme terapeutice distincte la pacienți infectați cu noul coronavirus, în ideea obținerii unor informații care să permită autorizarea unuia dintre ele sau recomandarea pentru altele care sunt deja autorizate și care nu fac parte din această schemă. Cel mai cunoscut dintre ele este Remdesivir, un medicament antiviral dezvoltat în Statele Unite și care se află în fază avansată de testare clinică, iar acest studiu va contribui la stabilirea eficacității acestui produs. Îmi pare bine că am reușit să introducem și țara noastră pe lista statelor care testează acest produs, care a trecut de primele faze de studii clinice, care certifică siguranța și eficacitatea, la început pe un număr mai mic, iar acum va fi un studiu care se va face pe mii de pacienți din mai multe țări.

