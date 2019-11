România este principala destinație a mărfurilor din regiunea Transnistreană

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

De multe ori am auzit oameni vorbind despre acest subiect, însă de fiecare data părerile erau împărțite. Dacă unii sunt de părere că este periculos să mâncăm cartofi încolțiți, deoarece sunt toxici, alții spun că nu-i nimic în neregulă cu ei. Pentru...

„Din calcule am exclus mărfurile vândute în dreapta Nistrului, care reprezintă aproximativ 40% din toate vânzările din stânga Nistrului înafara regiunii. Astfel din stânga Nistrului timp de 5 ani de zile au fost exportate mărfuri în valoare de 1,88 miliarde de dolari. Aici trebuie să mai adăugăm și alte 1,19 miliarde de dolari, valoarea mărfurilor vândute în dreapta Nistrului”, a precizat economistul.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)