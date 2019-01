România exercită de astăzi preşedinţia Consiliului Uniunii Europene

Cel puțin 3 persoane au murit, iar alte 79 sunt date dispărute, după ce un bloc din orașul Magnitogorsk, din Rusia, s-a prăbușit parțial, în urma unei explozii cauzate, cel mai probabil, de o scurgere de gaze, relatează The Guardian.

Preşedintele Klaus Iohannis s-a aflat la schi, pe pârtiile din Păltiniş, în ultima zi din an, potrivit Digi24.

Conform Ministerului Afacerilor Externe, România îşi propune să promoveze pe parcursul mandatului său o viziune pragmatică, axată pe principiul coeziunii europene pe toate palierele: politic, economic, social. Acţionând sub motto-ul „Coeziunea, o valoare comună europeană”, Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene se va concentra pe identificarea de soluţii care să reflecte deopotrivă interesele statelor membre şi viziunea instituţiilor europene, răspunzând astfel idealului unei Europe solidare, unite şi puternice, precizează MAE.

