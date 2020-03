România și Republica Moldova – două reacții diferite la două crize similare

„...CC a întors pe dos Constituţia RM. Potrivit Constituţiei, preşedintele are dreptul să înainteze candidatul după consultarea cu fracţiunile. parlamentare, dar dreptul de a înainta candidatul îi revine președintelui. Curtea Constituţională l-a obligat însă pe președinte să accepte orice nominalizare din partea unei majorități parlamentare”. Cele două crize politice legate de nominalizarea la București a dlui Victor Orban pentru funcția de premier din anul 2020 și nominalizarea lui Ion Sturza pentru aceeași funcție in decembrie 2015 la Chișinău, denotă realitățile total diferite in care se face politica la Chișinău și București.

Cu un comentariu de-a dreptul milițienesc venea la acea vreme de la eternul expert „pe spațiul estic” , un românofob notoriu, prieten neoficial a „eminenței cenușii” a lui Voronin - Mark Tkaciuc, prezent la tot pasul in media moldovenească dar practic anonim in România.

Făcând această constatare ce denotă o cunoaștere profundă atât a dreptului constituțional, a matematicii dar și a canoanelor biblice, distinsul expert mergea mai departe: "Ei creează noi norme și asta mă deranjează. Dar per total este ok. Dreptul discreționar al președintelui este practic anulat. Ei anulează necesitatea consultărilor. La scenariul B totul e decis. Îmi place sau nu, va trebui să ne conformăm. Eu cad de pe scaun ce își permit acești judecători de la Curtea Constituțională. Ei își depășesc atribuțiile. Oamenii trebuie să înțeleagă că nu se poate să forțezi nota de o așa manieră".

Pentru a asigura transparență și responsabilitatea politică a votului în Parlament Curtea Constituțională din Moldova a decis că majoritatea parlamentară trebuie să fie formalizată. Președintele urma a fi notificat de către parlament printr-un act oficial care confirmă existența unei majorități parlamentare, in care să fie indicați explicit membrii acestei majorități. Această prevedere avea ca scop transparența procesului de învestire a guvernului și stabilirea responsabilității politice pentru un an anumit guvern.

Este demnă de tot respectul, reacția reacția responsabilă a Președintelui României. Dl. Klaus Iohannis a afirmat , întrebat despre posibilitatea ca CCR să judece partizan: „ Nu am astfel informații că se judecă partizan, dar dacă cineva are astfel de informații, cu cât le comunică mai repede cu atât mai bine”.

