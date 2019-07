România și UE investesc 10 milioane de euro în trei puncte de trecere a frontierei dintre România şi Republica Moldova

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

E o carte despre noi, despre viată (dupa cum spune autoarea volumului: „Realitatea m-a atras mereu ca un magnet, m-a torturat și m-a hipnotizat, mi-am dorit s-o fixez pe hârtie”.

Are mai puțin colesterol carnea albă față de cea roșie? Am tinde să spunem că da, însă un studiu recent ne contrazice. Este la fel de periculoasă.

”În cadrul proiectului vor fi realizate lucrări de reconstrucţie, reabilitare şi dotare a birourilor vamale din zona de graniţă româno-moldoveană de la Albiţa-Leuşeni, Sculeni-Sculeni, Giurgiuleşti-Giurgiuleşti. De asemenea, vor fi reabilitate drumurile din zona birourilor vamale şi vor fi achiziţionate echipamente IT (sisteme de supraveghere) şi alte tipuri de echipamente (sisteme de iluminat şi semnalizare etc) specifice activităţii vamale”, precizează reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

