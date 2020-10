România își schimbă strategia de apărare. Iohannis: „Inamicul nu o să mai vină cu tancul ci cu dezinformarea”

În conferința susținută deja săptămânal la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre reforme în cadrul securității naționale și în domeniul apărării.

În cursul zilei de ieri a avut loc o ședință CSAT, iar principalele subiecte de pe ordinea de zi s-au axat pe modul în care se implementează Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024. Membrii Consiliului au analizat și aprobat o serie de documente pentru aplicarea Strategiei, printre care Planul de implementare a acesteia, Analiza strategică a apărării, Carta Albă a Apărării.

Președintele României a subliniat că noua Strategie de Apărare aduce o nouă paradigmă. În timp ce vechea paradigmă pornea de la premisa că în Europa ar putea avea loc un nou război de tipul celor două conflagrații mondiale, țara noastră se axează în prezent pe zona de cyber și dezinformare. Dar asta nu înseamnă că modernizarea forțelor armate nu va continua, a dat asigurări Iohannis.

„Inamicul nu o să mai vină cu tancul ci cu dezinformarea”

„În CSAT am hotărât o nouă strategie de apărare a țării, o nouă paradigmă. Vechea paradigmă pornea de la premisa că într-un viitor previzibil va avea loc un război în Europa. Acest lucru nu mai e de actualitate.

Nu credem că în viitorul apropiat vom avea un război de tipul războaielor mondiale pe care le-am avut în secolul XX. Este clar că trebuie să ne adaptăm strategia. Lucrurile au devenit mult mai complicate.



Inamicul de această dată nu o să mai vină cu tancul ci cu dezinformarea. Nu o să vină cu arme de foc ci cu atacuri de tip cyber. Toate acestea trebuie foarte bine prevenite. Dar în același timp, în cazul unui conflict armat local sau regional forțele armate trebuie să fie pregătite să intervină cu absolut toate mijloacele de care dispunem.



Este clar că întreaga legislație aferentă securității naționale trebuie modernizată. Acest lucru nu este o noutate. L-am scris în Strategia Națională pe care am discutat-o, am aprobat-o în CSAT așa cum scrie în Constituție, la mai puțin de șase luni de la preluarea noului mandat iar Parlamentul a aprobat-o. Acum, încet, dar sigur, ne apropiem de o situație pe care o consider foarte bună. Avem Strategia Națională, avem Strategia de Apărare, avem Carta Albă a Apărării, avem banii pregătiți ... 2% din PIB timp de un deceniu pentru a face transformările în forțele armate. (...) Trebuie finalizată întreaga acțiune cu modernizarea legislației aferente”, a precizat președintele României, în cadrul conferinței sale săptămânale de la Palatul Cotroceni.