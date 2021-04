România îl declară persona non grata pe adjunctul atașatului militar rus la București / Ambasadorul Kuzmin, chemat luni la sediul MAE pentru a i se transmite decizia

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat luni că autoritățile române au decis declararea persona non grata pe teritoriul României a lui Alexey Grishaev, adjunct al atașatului militar în cadrul Ambasadei Federației Ruse la București, ”având în vedere că activitățile și acțiunile sale contravin prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961”.

Aceste elemente au fost comunicate părții ruse luni, cu prilejul convocării la sediul MAE, din dispoziția ministrului Bogdan Aurescu, a ambasadorului Federației Ruse la București, domnul Valery Kuzmin, transmite ministerul român de externe.

Vineri, pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei la București au fost postate răspunsurile ambasadorului Valery Kuzmin la "întrebări adresate Ambasadei".

Valery Kuzmin a afirmat, printre altele, că România ar trebui să fie îngrijorată dacă s-ar implica într-o "aventură militară" alături de NATO:

“Nu există niciun motiv pentru care România să se îngrijoreze de situația din estul Ucrainei, desigur, cu excepția cazului în care, din propria voință sau a aliaților săi strategici, ea ar fi implicată într-un fel de aventură militară concepută de „capetele fierbinți” din sediul NATO".

În replică, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a spus că orice ameninţare la adresa României este o ameninţare la adresa NATO.

"Faptul că România face parte din această alianţă este o garanţie pentru securitatea României şi a cetăţenilor săi, fără niciun fel de dubiu, de aceea am şi spus că nu există niciun fel de pericol pentru România şi pentru cetăţenii ei în cursul acestei crize care a avut loc zilele trecute (mișcările de trupe ruse la granițele Ucrainei - n.r.). Dar trebuie să fim foarte clari aici: orice ameninţare la adresa României este de fapt o ameninţare la adresa NATO şi luăm în serios aceste aspecte. Am citit în trecere o reacţie pe care Ambasada Rusiei a postat-o în aceste zile pe Facebook şi am văzut acolo un fel de avertisment mai mult sau mai puţin voalat la adresa României, de a nu merge în siajul unor aventurişti militari din conducerea NATO. Cert este că este regretabil faptul că nu se ştie încă în cadrul diplomaţiei ruse că, după 17 ani de la momentul aderării României la NATO, România este NATO", a declarat ministrul Bogdan Aurescu duminică seară la Antena 3, potrivit Agerpres.



O ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) va fi convocată săptămâna aceasta pe tema tensiunilor Rusia-Ucraina, a anunțat joi președintele Klaus Iohannis, care susține că autoritățile din România "sunt pe fază".

"Situația este îngrijorătoare (...) Să nu își imagineze cineva că stăm și așteptăm informații de la alții. Nu, noi dăm informații altora", a spus Iohannis.