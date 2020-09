România, Polonia și Lituania, declarație comună pentru poporul din Belarus: Ne oferim sprijinul pentru reforme politice și economice

Președinții României, Poloniei și Lituaniei au semnat o declarație comună privind situația din Belarus, a anunțat luni dimineață Administrația Prezidențială. Cei trei șefi de stat susțin construirea unui parcurs democratic al Belarusului și se oferă să pună la dispoziție autorităților de la Minsk know-how pentru inițierea unor reforme politice și economice.

Declarația Președinților Lituaniei, Poloniei și României: Propunere pentru un Belarus Democratic

Loading...

Noi, Președinții Lituaniei, Poloniei și României, ca state membre ale Uniunii Europene:

susținând ferm libertatea și promovarea principiilor democratice,

evidențiind că alegerile libere, corecte și transparente sunt un drept democratic fundamental al oricărei națiuni,

recunoscând drept legitime rezultatele alegerilor doar dacă acestea sunt organizate în conformitate cu Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice și sunt monitorizate internațional,

admițând explicit că nimeni altcineva decât Poporul Belarusului are dreptul de a decide destinul pentru țara sa,

reasigurând asupra respectului nostru pentru o astfel de decizie realizată pe baze legitime,

înțelegând că un Belarus prosper, construit pe încredere socială și o viziune comună, este esențial pentru o Europă mai stabilă și mai sigură,

Ne declarăm voința să susținem Poporul Belarusului în construirea unui parcurs democratic, printr-o conducere de stat aleasă democratic, o societate civilă liberă, prin economie de piață și prin statul de drept;

Oferim expertiza noastră și know-how-ul pentru parcursul de reforme politice și economice, pentru construirea de instituții independente și pentru asigurarea unui mediu unde respectul pentru drepturile omului și libertatea de expresie sunt o normă fundamentală de neclintit a societății;

Credem că, în demersul de sprijinire a Poporului Belarusului, este util ca Uniunea Europeană - ca putere economică globală majoră - să propună un pachet de asistență pentru transformarea economică a Belarusului democratic. Pachetul ar trebui să includă, inter alia:

facilitarea comerțului cu Uniunea Europeană și asistență pentru negocierile de aderare la Organizația Mondială a Comerțului;

un regim liberalizat de vize, atunci când vor fi întrunite condițiile necesare;

asistență pentru diversificarea sectorului energetic și pentru securitatea energetică a Belarusului;

acces la resursele financiare pentru restructurarea și lansarea economiei belaruse de tip liberal;

prezență și activitate sporite ale Instituțiilor Financiare Internaționale pentru reformarea economiei belaruse și pentru sporirea investițiilor.

Adresăm un apel către Comunitatea Internațională de a se alătura Uniunii Europene și Statelor sale Membre în demersul de a pregăti o agendă pozitivă pentru Belarus, împreună cu un pachet de sprijin pentru tranziția politică, economică și socială a țării.

Declarația Președinților Lituaniei, Poloniei și României: Propunere pentru un Belarus Democratic - Varianta în limba engleză

Statement of the Presidents of Lithuania, Poland, Romania: Our Offer to the Democratic Belarus

We, Presidents of Lithuania, Poland, Romania, as Members of the European Union:

standing firmly for freedom and the advancement of democratic principles,

stressing that free, fair and transparent elections are the fundamental democratic right of any nation,

recognizing the results of elections as legitimate only if carried out in accordance with the International Covenant on Civil and Political Rights and subject to international election observation,

acknowledging explicitly that nobody else but the People of Belarus have the ultimate right to decide the destiny of their country,

reassuring our respect to any such decision made on legitimate grounds,

understanding that a prosperous Belarus built on social trust and common vision is a precondition for a more stable and secure Europe,

Declare the will to stand together with the People of Belarus in building a democratic path, via democratically elected state leadership, a free civil society, market economy and the rule of law;

Offer our expertise and know-how along the path of political and economic reforms, building independent institutions and safeguarding the environment, where respect for human rights and the freedom of speech would be an unshakable fundamental norm of society;

We believe that in supporting the People of Belarus, the European Union - as a major global economic power - should extend a package of assistance for the democratic Belarus’ economic transformation. The package should encompass, inter alia:

facilitation of trade with the EU and assistance in WTO accession negotiations;

visa-free regime when the necessary conditions are in place;

assistance for the diversification of the energy sector and Belarus’ energy security;

access to financial resources for the restructuring and kick-starting the Belarus liberal economy;

increasing International Financial Institutions’ presence and activity in reforming the economy and boosting investments,

We call on the International Community to join the European Union and its Member States in preparing a positive agenda for Belarus together with a support package for the political, economic and societal transition of the country.

Manifestații fără precedent în Belarus, după realegerea lui Aleksandr Lukașenko

Preşedintele bielorus Aleksandr Lukaşenko, la putere din 1994, se confruntă cu o mişcare inedită de contestare după alegerile de la 9 august, care l-au dat câştigător cu 80% din sufragii şi pe care opoziţia le-a denunţat ca fiind frauduloase.

Rezultatele alegerilor prezidenţiale au fost respinse de Uniunea Europeană, care pregăteşte sancţiuni împotriva unor înalţi reprezentanţi ai regimului belarus şi i-a cerut lui Aleksandr Lukaşenko să dialogheze cu opoziţia. Lukaşenko a refuzat în schimb orice concesie şi denunţă un complot occidental menit a-l înlătura de la putere. Singurul său sprijin rămâne Rusia.

Primele manifestaţii din Belarus după alegerile de la 9 august au fost reprimate prin forţă. Trei persoane au murit, mai multe zeci au fost rănite şi peste 7.000 au fost arestate.