România, Războiul Cultural și al patrulea val al modernizării. Riscuri și oportunități pentru deceniul care urmează

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

Dezvoltarea sustenabilă pe linie economică , de infrastructură și conectivitate, folosind oportunitatea fondurilor europene uriașe care au fost alocate României în Pachetul Next Generation al Uniunii Europene, ceea ce Președintele Iohannis, PNL și guvernul actual au asumat oficial că vor să facă în anii care vin.

Astăzi, de Ziua Națională, ne interesează și vorbim, firesc, despre confruntarea din societatea românească, o extensie conectată la Marele Război Cultural al Occidentului dar care se desfășoară în mod specific sub forma unui al patrulea val al modernizării, care preia moștenirile incomplete ale declicurilor de la 1848, 1918 și 1989, încearcând să ducă lucrurile mai departe, pe nivelul superior.

Fiecare țară, fiecare societate își are propria ei versiune a acestei confruntări culturale gigantice între progresiști și conservatori, cu bunele și cu limitele fiecărei opțiuni și facțiuni ideologice implicate în bătălie. Radicalizări există peste tot. Din păcate, vremea moderaților încă nu a venit, dar va veni.

Este pentru prima dată când un nou val al modernizării nu mai vizează schimbarea tipului de regim politic și nici apartenența României la spațiul strategic (alianțele) din care face parte actualmente, nici schimbarea valorilor asumate oficial, nici a direcției politice, să spunem în termeni generali. Ar putea, la prima vedere, să nu pară un „cutremur”, o zguduire a societății, o Revoluție cu vărsare de sânge, un război cu Armata Română în prim plan, ci un proces mai discret și mai insidios, un proces multidimensional, de adâncime, de transformare a țării, de ieșire din tunelul înapoierii istorice și a deficitului cultural și educațional de care am suferit, practic, dintotdeauna.

1. Primul val al modernizării (1848-1881) , cel fondator, între Revoluția de la 1848 și proclamarea Regatului României, cuprinzând evenimente cruciale precum Unirea Principatelor Române de la 1859 și Războiul de Independență de la 1877-1878, a marcat sfârșitul tardiv al Evului Mediu pe aceste meleaguri -cu o întârziere de aproximativ 200 de ani față de Occident- precum și primele încercări de conectare a noului stat românesc la civilizația apuseană. Primul val înseamnă, de jure și de facto, desprinderea de Imperiul Otoman și crearea unor instituții și legi moderne, de inspirație occidentală, precum Codul Civil și Codul Penal, Legea privind secularizarea averilor mănăstirești, legea Educației Publice, legea electorală, Banca Națională, universitățile de la Iași și București, Constituția de la 1866 etc.

România se află acum în plin Război Cultural, la fel ca Europa și întreg spațiul occidental și, în mod particular, în fața celui de-al patrulea val al modernizării, cea cultural-educațională, profundă, plină de oportunități dar și de riscuri conflictuale, un val care pare să nu înceapă la fel ca primele trei (adică printr-o revoluție sau printr-un război convențional) și căreia nu îi cunoaștem cu precizie contururile, mecanismele, forțele combatante, resursele și limitele. Dar știm și simțim că există și că este o bătălie dură, în care părțile se radicalizează iar soluția moderației este încă foarte departe de a fi luată în calcul. Înainte de a vorbi de acest al patrulea val, să recapitulăm succint cum s-au produs primele trei și ce au însemnat fiecare dintre acestea pentru români.

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

