România s-a grăbit să închidă școlile fără să aibă în prealabil o analiză clară și argumentată

În preambulului programului său electoral, Igor Dodon se întreabă dacă are Republica Moldova viitor, cum va fi acesta, dacă va supraviețui Moldova ca stat independent, cum se va...

Programul de înzestrare "Transportor blindat pentru trupe 8x8" are drept scop dotarea marilor unităţi şi unităţi de manevră, sprijin de luptă şi sprijin logistic cu vehicule tactice, care...

Sâmbătă, 17 octombrie 2020, am aflat ceea ce „pe surse” se știa de ceva timp: Cîțu, Cîmpeanu și Anisie sunt primii trei candidați propuși de PNL București pentru Senat. Această...

Pe ultima suta de metri a campaniei electorale, FSB-ul aruncat in foc toate rezervele și conservele din dotare. Astfel, la rampa a fost scos Victor Pușcaș, fostul președinte al Curții...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Numele Balmuş provine de la o poreclă ce are la bază cuvântul balmoş – termen culinar ce numeşte o mâncare ciobănească în care se amestecă diferite ingrediente (zer...

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Mercur intra in Scorpion si iese din umbra lui Saturn. Inca de la inceputul lui noiembrie esti fortat sa iei decizii dure. Cu siguranta ai muncit mult, dar inca nu s-a terminat. Multe secrete ies la lumina. Mai usureaza situatia Luna in Fecioara, dar nimic nu este sigur!

7) Școala online a relativizat și mai mult sistemul de educație din România, multe dintre examenele date în vară au avut subiecte excesiv de ușoare, iar la finele săptămânii trecute, ministra Monica Anisie a anunțat că în acest an școlar vor fi anulate tezele și că în locul lor vor fi obișnuitele evaluări care se fac la orice materie. O idee bună pentru a nu-i stresa pe copii în această perioadă complicată, dar în același timp și o formulă care îi va încuraja pe mulți elevi să ia în ușor școala, să nu se pregătească, să mizeze pe ceea ce se întâmplă la întâlnirile online.

3) Țările cele mai importante de pe continent, Germania, Franța, Marea Britanie, cu toate că au instaurat o carantină generalizată, au fost reticente să închidă școlile, cu toate că numărul infectărilor la mia de locuitori este mult mai ridicat, decât, spre exemplu, în România, Grecia sau Slovacia, state care au decis să treacă total la învățământul online, fără să aibă infrastructuri de cea mai bună calitate. În cazul României decizia autorităților este legată de incapacitatea de a ține sub control școlile, de faptul că numărul elevilor dintr-o clasă autohtonă continuă să fie în jur de 30, față de țările dezvoltate unde multe clase au doar 15-20 de elevi. Spațiile de mișcare sunt destul de restrânse în majoritatea școlilor autohtone, iar copiii poate că sunt mai impulsivi, mai puțin obișnuiți cu o disciplină riguroasă.

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

