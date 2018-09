România scade TVA-ul la serviciile din turism scade de la 9 la 5%

"Săptămâna viitoare pregătim un proiect de OUG care va avea această măsură (n.r. - reducerea TVA la serviciile din turism de la 9 la 5%) în cuprinsul său, pe lângă alte măsuri", a afirmat Teodorovici miercuri la Senat. Întrebat când ar putea fi redusă supraacciza la carburanţi, Teodorovici a spus: "Pe Codul fiscal şi pe Codul de procedură fiscală, până la final de an, vor fi făcute mai multe analize. Sunt deja foarte multe propuneri din zona economică spre Ministerul de Finanţe şi până la final de an ar trebui să fie cuprinse clar în cuprinsul celor două legi". http://incont.stirileprotv.ro/

Actualitate 12 Septembrie 2018, ora: 09:22

