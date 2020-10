România, singura țară din UE în care investițiile continuă să crească (raport Banca Transilvania)

România a fost singura țară din Uniunea Europeana în care investițiile productive au crescut în trimestrul doi și în prima jumătate a anului curent, se arată într-un raport publicat marți de economistul șef al Băncii Transilvania, Andrei Rădulescu, după ce Eurostat a comunicat ultimele date cu privire la evolutia PIB-ului si componentelor în țările membre ale Uniunii Europene în trimestrul II și prima jumătate a anului curent.

Raportul, citat de hotnews.ro, arată că economia Romaniei a consemnat un ritm anual de declin de 10.3% in T2, nu la fel de sever precum cel inregistrat in Zona Euro, se mai arată în document.

Aceasta evolutie a fost determinata, in principal, de faptul ca investitiile productive (motorul economiei) au continuat sa creasca in Romania (cu o dinamica anuala in decelerare la 2.2%) si s-au ajustat cu un ritm anual de peste 20% in Zona Euro.

De asemenea, consumul privat (principala componenta a PIB) a scazut in Romania cu 13.2% an/an in T2, un ritm de declin inferior celui inregistrat in Zona Euro (16% an/an), dupa cum se poate observa in al treilea grafic din partea dreapta.

Conform scenariului macroeconomic central revizuit recent (prin incorporarea estimarilor provizorii (2) cu privire la evolutia economiei din T2) PIB-ul Romaniei ar putea creste cu un ritm mediu anual de peste 2.5% in perioada 2020-2022, ajustarea din acest an (determinata de incidenta pandemiei) urmand sa fie contrabalansata de redinamizarea din 2021 si 2022, mai precizează documentul.