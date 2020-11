România: un președinte-jucător care face exces de zel

Problema este dacă dl Iohannis reușește să fie credibil în noua sa postură, care contrastează cu lungile perioade de apatie cu care ne cam obișnuise. Domnia-sa organizează săptămânal conferințe de presă ceea ce, dată fiind perioada cu totul specială pe care o traversăm, e un lucru bun. E regretabil însă că președintele dă răspunsuri ambigue sau chiar evită să răspundă la unele întrebări. Nu știu dacă are consilieri în comunicare: dacă da – atunci aceștia sunt incompetenți, dacă nu – atunci ar trebui să găsească de urgență niște specialiști în domeniu. A devenit previzibil că pentru orice neajuns dă vina pe PSD iar dacă în cauză sunt liberalii atunci eludează răspunsul sau încearcă să-i scoată basma curată. Îi apără pe membrii guvernului chiar și acolo unde greșelile unui ministru sunt flagrante, cum e cazul ministrului justiției Cătălin Predoiu. Dl Iohannis riscă să devină un avocat al unor cauze pierdute și fiecare derapaj, în timpul foarte scurt care a rămas până la alegeri, poate aduce prejudicii liberalilor.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Mihai Popșoi, deputat PAS: „Dna Sandu nu are cum să numească un Dodon în funcția de premier. El nu are decât să meargă la Curtea Constituțională. Asta este o încerca de a proiecta o siguranță în echipa socialiștilor. Șansele lui Dodon să devină premier...

Horoscop 19 Noiembrie 2020, ora: 08:00

Saturn este in Capricorn si te tine din scurt. Pe masura ce face cuadratura cu Venus, sextil cu Soarele, dar si concjunctie cu Luna, Saturn iti ofera sansa de a-ti indeplini toate promisiunile. Poti vedea, in sfarsit, primele semne ale locului in care te indrepti. Nu numai ca planurile cu...