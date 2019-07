România va achiziționa alte 5 avioane F16 din Portugalia, la prețul de circa 130 milioane de euro

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Bucureşti, cu un salariu mediu net lunar de 3.684 de ron şi Cluj, cu 3.115 ron, conduc topul celor mai bine plătite judeţe din ţară, iar Vrancea este singurul judeţ unde salariul mediu este sub 2.000 de ron, adică 1.999 ron, arată un studiu privind piaţa muncii în 2018 realizat de...

Au mai fost scandaluri, certuri, ameninţări mai puţin voalate. Dar ceea ce publică azi publicaţia britanică Mail On Sunday chiar este fără precedent şi ridică întrebări extrem de grave, pe măsura acuzaţiilor teribile aduse administraţiei Trump şi preşedintelui SUA personal...

Parlamentul României a aprobat cumpărarea a încă 5 avioane F16 din Portugalia, cu aceeași configurație ca a celor aflate deja în dotarea Forțelor Aeriene Române. Ministerul Apărării Naționale a achiziționat în ultimii ani alte 12 avioane de luptă, cheltuind circa 630 de milioane de euro pentru modernizare, armament și pregătirea personalului. Cu toate acestea, numărul aparatelor de zbor din dotarea Armatei Române este sub o treime din necesarul pentru apărarea spațiului aerian al țării, informează Știrile TVR.

