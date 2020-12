Românii care merg în Olanda sunt obligați să prezinte un test negativ de COVID-19, anunță Ministerul de Externe

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

1542 - S-a născut regina Maria Stuart a Scoției (d. 1587). 1832 - A apărut la București, sub conducerea lui Ion Heliade Rădulescu, primul număr din „Buletin, gazeta...

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Ar putea părea greu de crezut, însă varza murată are o listă de beneficii mult mai lungă pentru sănătatea organismului decât în stare crudă. Asta se datorează valorii nutritive îmbunătățite în urma procesului de fermentație prin care trece. Află...

Sărbătorile de iarnă sunt unele dintre cele mai așteptate ale anului. Crăciunul este despre familie, despre timp petrecut alături de cei dragi, dar și despre cadouri și cele mai gustoase preparate. Este, totuși, o mică problemă. Cum putem să nu acumulăm kilograme în plus...

De la piftie şi sarmale, la julbord sau deserturile delicioase din Lisabona, The Guardian a realizat un top 10 al tradiţiilor culinare de Crăciun, celebre în Europa.

* Persoanele cu vârsta sub 13 ani;

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

Ziua internaţională împotriva corupţiei, sărbătorită, în fiecare an la 9 decembrie, a fost instituită de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) la 31 octombrie 2003,...

Grupul bancar elveţian Credit Suisse şi unul dintre foştii săi directori au fost puşi sub acuzare de procurorii elveţieni pentru eşecul de a preveni spălarea de bani în cazul unei reţele...

