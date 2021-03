Românii din Rusia: Între Gulag și Perestroika

Personal am fost bucuros numai și pentru faptul că am putut face o faptă creștinească oferind un exemplar din Noul Testament în limba română bisericii aflate în apropierea ambasadei noastre: aflând că sunt român, mi-l solicitase preotul paroh, ca să poată citi din el la slujba de înviere. În anul 2000, a făcut o vizită la Moscova Prea Fericitul Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru a participa, alături de alte înalte fețe bisericești, la sfințirea Catedralei lui Isus Mântuitorul din Moscova.

O altă abordare după 1964 Urmare a răcirii relațiilor româno-sovietice de după anul 1964, ne-am redus treptat personalul acreditat pe diferite linii în URSS, ne-am rechemat specialiștii care lucrau în institute de cercetări și întreprinderi pe bază de înțelegeri, convenții și tratate, am trimis tot mai puțini tineri la studii și la specializare, nu am mai participat cu trupe la manevrele din cadrul Tratatului de la Varșovia. În schimb au început să se organizeze excursii prin ONT e adevărat, pe anumite trasee, aprobate de „organe“.

Emigrația, scăpată de sub control A venit și perestroika, cu deschiderile ei. Și cu defrișările masive ale viilor de pe dealurile Basarabiei. URSS-ul a sucombat. Ultimii supraviețuitori ai Gulagului s-au întors acasă. Dar cu asta epopeea românilor din Basarabia nu se terminase. Continua sub alte forme. Bucuria revederii cu cei dragi a fost umbrită curând de degradarea economică. A căzut un sistem politic, dar s-a dezintegrat și un sistem economic bazat pe planificare la nivel unional. Marile întreprinderi falimentează. A mai apărut și problema cu Transnistria. Nivelul de trai a scăzut catastrofal. S-au deschis granițele. Populația sărăcită a început să emigreze. De astă dată, emigrație din proprie inițiativă. Mulți au plecat în Rusia pentru a presta muncă necalificată.

„Tânăra poetă“ m-a cucerit din primul schimb de replici și am regretat sincer că nu pot da curs invitației de a-i cunoaște familia. Am promis însă să-i fac o vizită cu viitoarea trecere prin capitala Basarabiei. Ne-am mai sunat la telefon și la următoarea revenire în țară mi-am planificat o oprire la ea. Așa i-am cunoscut soțul, actorul Mihai Iorga, și cele trei fiice. O familie de oameni minunați, care gândeau și simțeau românește.

KGB-ul veghează În 1987 am avut ocazia să primesc o adevărată lecție de patriotism, care mi-a dezvăluit marea minciună a „respectării principiului egalității în drepturi, indiferent de rasă, religie și naționalitate în URSS“. Urmând să mă întorc din concediu în spațiul sovietic, am fost rugat de către profesorul Victor Crăciun să las, în trecere prin Chișinău, un pachet cu cărți pentru o tânără poetă. Pentru mine nu era nici o problemă și era o plăcere deosebită să-i fac, ca fost student, un serviciu profesorului. Așa am cunoscut-o pe Leonida Lari.

„Dar limba dv. seamănă foarte mult cu moldoveneasca.“ Am lăsat diplomația la o parte și i-am ținut o prelegere de istorie a limbii române. La Moscova am avut plăcuta surpriză să constat într-o familie de intelectuali cu tradiție (tatăl pianist cunoscut, mama maestru de balet) că fiul, tânăr conservatorist, cunoștea toate basmele lui Ion Creangă, scrise în limba „moldovenească“. Nu a mai fost nevoie de nicio prelegere, pentru că oamenii de bună-credință înțeleg din două vorbe adevărul.

