Românii din Ucraina, în așteptarea invaziei rusești: Aş rămâne aici, unde să mă duc eu?

Comunitatea de români din Ucraina nu este mică. Nu mai puțin de 120.000 de etnici se tem că ar putea ajunge în calea războiului Rusia și Ucraina.

O echipă Observator News a stat de vorbă cu câțiva români care au explicat cum simt ei tensiunile dintre cele două state și la ce se așteaptă în perioada imediat următoare.

„Ce alternativă aş avea? Eu aş rămâne aici, unde să mă duc eu? Odessa, în general, este un oraş rusofon, e un oraş prorus, marea majoritate a populaţiei. Şi aici simt că impun, impun limba ucraineană în şcoli. Aici erau foarte multe şcoli ruseşti, totalmente era predare în limba rusă. Acum nu mai sunt”, spune Vadim Bacinschi, un scriitor care locuieşte în Odessa de 35 de ani.

„Evacuarea consulatului Federaţiei Ruse la Odessa este un indiciu direct că Federaţia Rusă planifică, că cel puţin face, imită toate exerciţiile care înseamnă o intervenţie militară. (…) Avem de-a face în primul rând cu o agresiune informaţională, o agresiune mixtă, care nu e pur militară, jocurile militare la graniţă au mai mult un joc geopolitic, iar pentru populaţia de rând, Telegram, canalele de ştiri, media care aparţin mogulilor proruşi sunt cele care fac ordinea de zi. Ministerul ucrainean al apărării încearcă să ducă o campanie contrainformaţională, dar cu părere de rău, ruşii arată incapabilitatea autorităţilor ucrainene, care nu este aşa”, spune Grigore Cozma, jurnalist, etnic român.



Ucraina nu va fi invadată?



Vadim Bacinschi nu crede că ruşii vor invada Ucraina.

„Problema asta e dificilă, noi putem doar presupune, face prognoze şi a ne da cu părerea, nu ştii, nu ştii. Spunea cineva de la Cernăuţi, un politolog român, Remus Cernea, că nu o să mai încerce Rusia să se bage în Ucraina. Rusia şi-a luat Crimeea, are tot ce vrea acolo. Şi-a pus Putin tot ce trebuia să-şi pună acolo. Are şi pentru rachete, şi baze, şi pentru Marină. Ucraina e o problemă mare, o problemă grea. Situaţia e aranjată. El are Transnistria. Apoi, are separatiştii, şi-a pus Doneţk şi Luhansk în partea aia şi apoi o să-i ţină tot timpul strânşi şi când va fi nevoie o să-i bage în foc”, crede Bacinschi.



Purtător de cuvânt, Casa Albă: „Rusia ar putea să atace Ucraina în orice moment”



Rusia ar putea lansa un atac în orice moment asupra Ucraina, a declarat marţi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, care a evocat o „situaţie extrem de periculoasă”, relatează Reuters ş AFP.

„Suntem într-un stadiu în care Rusia poate lansa în orice moment un atac în Ucraina”, a apreciat Psaki, avertizând că „nicio opţiune nu este exclusă de partea americană pentru a răspunde unui astfel de atac”, întrebată în special despre posibilitatea excluderii Rusiei din „Swift”, un circuit securizat de viramente bancare internaţionale.

Secretarul de stat american Antony Blinken se va deplasa săptămâna aceasta la Kiev, după ce discuţiile cu Rusia s-au încheiat săptămâna trecută fără niciun rezultat, pe fondul îngrijorărilor SUA şi altor ţări occidentale că Moscova ar putea să invadeze din nou Ucraina.

Sursa: 10tv.ro