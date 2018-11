Românii din Ucraina, victime colaterale ale războiului dintre Kiev și Moscova

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Vrem să aducem înapoi măcar 10% dintre românii plecaţi la muncă în străinătate. Este ţinta celor din construcţii, care au cerut joi Guvernului să subvenţioneze acest domeniu după modelul din IT.

Maia Sandu a pozat sub înscripție ”Ne mândrim cu Nisporeni”, de la intrarea în oraș și care, potrivit unor surse, a fost realizată nemijlocit cu suportul liderului Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc.

Ex primarul capitalei Dorin Chirtoacă îi dă o replică usturătoare liderului PPDA Andrei Năstase, după ce acesta l-a acuzat pe liderul liberalilor Mihai Ghimpu de furtul miliardului.

- Locuiesc împreună cu o mătușă, care are copii, însă aceștia nu au grijă de ea. Ea mi-a propus să întocmim un act, prin care mi-aș lua angajamentul de a îngriji imobilul în care locuieşte şi pe care, drept recompensă, îl voi primi de la ea cu titlu...

Situația este la fel de complicată și în Bucovina de Nord. „Scade numărul școlilor cu predare în limba română, sunt tot mai puțini vorbitori nativi. Mulți români consideră că această limbă nu are niciun fel de perspectivă”, a declarat pentru TIMPUL poetul Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu” din Cernăuţi. Scriitorul susține că românii din Ucraina au fost foarte dezbinați, dar i-a unit Legea Educației, votată de Rada Supremă, care pune în pericol existența întregii comunități românești din regiune.

„Copiii nu-și cunosc istoria, căci ceea ce se predă în școli este superficial”, afirmă Anatol Popescu, președinte-fondator al Asociației Basarabia a românilor din regiunea Odesa. Grație proiectului „Cheia spre Țară”, finanțat de autoritățile române, acesta face cunoscută istoria românilor pentru elevi și cadrele didactice. Comunitatea de peste 100.000 de români din sudul Basarabiei, spune Popescu, deși este cea mai veche, e și cea mai vitregită din întreaga Ucraină. „Trebuie relansat un dialog cu autoritățile de la București. Avem nevoie de o strategie specifică pe fiecare zonă. Este vorba de cele trei comunități mari din Ucraina (din Transcarpatia, Bucovina de Nord și din sudul Basarabiei)”, a menționat acesta. Analizând evoluția din ultima perioadă, Popescu susține că nu se întrevede o îmbunătățire a învățământului în limba română. „Situația se agravează pe zi ce trece. Cu părere de rău, exponenții comunității românești, profesorii de școli, nu sunt consultați în tratativele bilaterale pe care le poartă Bucureștiul și Kievul. Situația nu e deloc îmbucurătoare, mai ales că suntem în An Centenar”, a spus cu regret Anatol Popescu.

Până în 1947, satul a purtat denumirea oficială Hagi-Curda, după care a fost rebotezat Kamâşovka. Astăzi, aici, școala nu mai este una românească, ci bilingvă. Printr-o ordonanță din 8 februarie 2016, care viza învățământul, școlilor minorităților naționale din Ucraina li s-a impus un experiment numit „Formarea deprinderilor polilingve pentru copii şi elevi: idei europene progresiste în context ucrainean”. Experimentul este aplicat în instituţiile preşcolare şi clasele primare. Mecanismul, iniţiat din 2016, nu mai poate fi oprit. Căci autoritățile tot le bagă în cap părinților că ai lor copii vor avea un viitor doar dacă vor studia în limba ucraineană. În plus, la Kamâșovka sunt trei biserici: una ținea de Patriarhia Rusiei, alta - de Kiev, iar cea de a treia era subordonată direct Patriarhiei Române. După ce Ucraina a obținut autocefalie din partea Constantinopolului, în primele două biserici se slujește în limba ucraineană, iar în biserica românească, vine în fiecare duminică părintele Anatol de la Cahul, care trece două vămi doar pentru a ţine, timp de două ore, slujba…

La Hagi-Curda, raionul Ismail, un sat din sudul Basarabiei, numit astăzi Kamâșovka, am fost, pentru prima dată, acum șapte ani, la sfințirea singurei biserici românești din această zonă a Ucrainei, „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Locașul de cult, subordonat canonic Patriarhiei Române, urma să consolideze populația românească, majoritară în această localitate. Însă imediat după sfinţirea bisericii, unul dintre ctitori, Vasile Iordăchescu, a fost terorizat de Inspectoratul Fiscal de la Odesa şi de serviciul de securitate ucrainean, care l-au interogat mai bine de șase ore.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)