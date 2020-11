Românii mai au de așteptat ca să călătorească fără vize în SUA. Dar nu prea mult…

Încă de acum câteva luni se vorbea despre faptul că România este luat în calcul pentru a face parte din programul ESTA, care înseamnă Electronic System for Travel Authorisation, un program operat de US Customs and Border Protection. De fapt, vorbim de un sistem care determină eligibilitatea unei persoane da călătorii în baza programului Visa Wailers pentru turism sau afaceri. Cetățenii care intră în acest program sunt autorizați să stea în Statele Unite ale Americii trei luni de zile fără a cere o viză. Este cam ceea ce ne dorim cu toții să se întâmple de mult timp.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Horoscop 9 Noiembrie 2020, ora: 08:29

Marte si Venus fac opozitie in prima zi a saptamanii si creeza o atmosfera pasionala, fierbinte chiar. Marte este in Berbec si urmeaza sa intre in miscare directa. Simti aceasta energie? Luna este in Leu si aduce si ea putin dramatism. In timp ce Uranus in Taur aduce si el o noapte...