ROMÂNOFOBIE CURATĂ în Parlamentul de la Chișinău / Extremiștii lui Dodon atacă cu jigniri șovine și xenofobe

(Am folosit regionalismul a chiflici în loc de varianta literară a zemoși, pentru a fi mai pe înțelesul fraților mei dintre Prut și Nistru, poporul de gâze de chiflicit, din care fac parte eu, materia primă pentru tălpile groase de obraz).

Afirmațiile ministrului Aurel Ciocoi mi-au amintit de vechiul proverb românesc: „Un nebun aruncă o piatră în baltă şi zece înțelepți n-o pot scoate”.

„E paradoxal, dar străinii, investitorii și partenerii noștri externi au mai multă încredere viitorul țării noastre decât noi. Mă doare să aud în teritoriu, de la pedagogi, că poporul ăsta nu mai are viitor, nu mai avem cu cine ne mândri. De parcă marele...

Postul Paștelui 2020. În calendarul bisericesc, în Postul Paștelui se intră în două etape, primul pas fiind făcut chiar mâine, pe 23 februarie, în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. Lăsată Secului pentru Postul Paștelui 2020 are două etape care conduc treptat către Postul...

„Prin intermendiul angajaților fracțiunii PSRM în Parlamentul R. Moldova se distribuie o cărțulie profund antiromânească şi antiunionistă. Eu înțeleg resentimentele pe care le are PSRM față de România, dar dacă urâți atât de mult România nu-l mai trimiteți pe Vaniușa Ceban (n.red: Ion Ceban, primar de Chișinău) cu cerșitul pe la București și în alte părți. Citez doar câteva din jignirile care se aduc statului român, identității românești, și mie ca cetățean al României prin cuvintele de genul „haimanale, lingăi, debil la trup, mereu cu monştrii în cârdăşie, cu Ianke şi cu NATO, călăi, fraţi ocupanţi mai răi ca lupii, farisei mincinoşi, iude, bestii care urlă, căruţaşi românoizi sătui şi băuţi, tâlhari buni de gură, trântori vicleni, românoizi bandiţi la guvernare. Tot aici mai sunt și diferite poze în care se arată că statul român este cel care a instigat protestul din 7 aprilie 2009”, a declarat Octavian Ţîcu în plenul Parlamentului de la Chișinău.

