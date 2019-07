Rosian Vasiloi, noul șef al Poliției de Frontieră către Dodon: „În venele noastre curge SÂNGE de ROMÂN”

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Un adolescent din Adelaide, care a hackuit Apple cu două ocazii separate cu speranța că va primi o ofertă de job din partea companiei, a fost scutit de condamnare de către un tribunal. Băiatul, care are în prezent 17 ani, a hackuit mai întâi sistemul de calculatoare...

„Da, milioane, numai că unii se ascund după naţiunea civică moldovenească, alţii după narativul moldovenismului patriarhal, dacă aş putea aşa spune, şi care are originile sale în ideologia de pe timpul regimului ţarist şi prelungit pe timpul regimului comunist din anii 40 a secolulului treacut şi practic până în ziua de azi.

Potrivit paginii oficiale a acestuia, Rosian Vasiloi are experinţă în domeniul managementului de frontieră de 23 de ani, în diferite funcţii. A absolvit Institutul Serviciului de Grăniceri din Moscova, specialitatea ofiţer al serviciului grăniceri. Colegiul European, Natolin Campus, Varşovia, Curs „Gestionarea Intergrată a frontierelor UE şi politici migraţionale”. Şcoala Naţională de Administrare Publică, Polonica, Curs SENSE (2011).

Rosian Vasiloi a declarat, într-o postare pe Facebook, că nu este membru de partid. „O spun pentru cei care vor iniţia mai multe falsuri. Am acceptat aceasta functie pentru că, asa cum spuneam în Piaţa Marii Adunări Naţionale pe 1 iulie 2018 „Structura responsabila de sistemul de control a frontierei de stat a lasat o gaură neagră la hotarele ţării”.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)