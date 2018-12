Roskosmos a raportat despre neîndeplinirea planului anual. Vinovați sunt Ilon Musk, Ucraina și sancțiunile

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a declarat că este „prea devreme” pentru a elibera marinarii şi navele ucrainene capturate de Rusia în Marea Azov, acuzând guvernul Ucrainei că a creat acest incident ca o distracţie de la problemele sale interne, scrie The...

Fostul deputat Ion Mărgineanu şi-a împlinit visul de 25 de ani de a parcurge pe jos distanţa de la Bălţi la Alba Iulia în Anul Centenar „Sunt om credul, domnișoară, și dacă cineva îmi spune că mă iubește, eu îl cred. Nu am pierdut niciodată în...

Astfel, agenția de spațiala și-a planificat ca ponderea exporturilor de tehnologie aerospațială în 2017 să reprezinte aproape un sfert (24,5%) din piața globală, dar în fapt a fost de numai 8,5%. Printre principalele motive se numără sancțiunile occidentale, din cauza cărora Rusia nu are acces la echipamente de import de înaltă calitate, precum și deprecierea cursului de schimb al rublei. În plus, ”cosmonauții” ruși se plâng de producătorii ucraineni, care de trei ori au întârziat furnizarea de componente și o dată producția unei rachete purtatoare.

Partea principală a raportului se referă la poziția de lider a Rusiei pe piața globală de lansari în spațiu, fiind a doua dupa SUA. În raport se mai spune că, într-un an, Roskosmos a creat o grupare orbitală de 87 de sateliți, a finalizat construcția primei etape a cosmodromului Vostocinîi și a început să dezvolte nava spațiala Soiuz-5.

