Rosselkhoznadzor REVINE în FORȚĂ /// Uniunea Europeană este vinovată de infectarea Chinei cu virusul pestei porcine

Rusia, care are frontieră cu China, şi statele vecine au avut mai multe cazuri de pestă porcină africană în acest sezon. Săptămâna trecută, Moscova a anunţat că ar putea interzice importurile de carne de porc din Belarus, după ce a descoperit virusul pestei porcine africane în unele produse din carne.

12 Septembrie 2018, ora: 09:22

Din editia print

Prima dată m-am despărţit de casă, pentru mai mult timp, la o vârstă fragedă. Începeam clasa a XI-a, încă nu împlinisem 16 ani, și am plecat pentru un an în SUA. În urma unui concurs al Fundației Soros Moldova, am fost selectat pentru un schimb...