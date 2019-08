Rușii cred că dețin cea mai puternică flotă din lume. Care este realitatea

Conform Centrului de Cercetare a Opiniilor Publice din Rusia – VTsIOM, majoritatea rușilor (67%) consideră Marina Rusă drept cea mai puternică din lume. Pe locul doi, potrivit rușilor, se află flota americană (40%), a treia este cea chineza (15%).



De asemenea, majoritatea respondenților (89%) și-au exprimat încrederea că Marina Rusă este capabilă să apere granițele maritime ale țării în cazul unei amenințări reale din partea altor state, iar această cifră a crescut cu 19 puncte procentuale în ultimii paisprezece ani (89% în sondajul actual, fata de 70% în 2005).

În același timp, un studiu realizat in Rusia, in 2009, arăt că flota Rusiei era inferioară flotei altor țări pe toate direcțiile. Astfel, în Marea Baltică, puterea maritima a Rusiei este la jumătate față de cea a ​​Suediei și Finlandei, de trei-patru ori mai mică decât a ​​Germaniei.

Pe Marea Neagră, flota rusă cedează turcilor de două ori. Forțele navale franceze și britanice sunt de cinci până la șase ori mai puternice decât marina rusa, iar flota americană este de 20-30 de ori mai puternică.

În realitate, Marina rusa dispune de 150.000 de ”baionete”, Marina SUA – 330.000 (plus 100.000 în rezervă).



Submarine atomice cu rachete balistice: Federația Rusă are 12, SUA – 14. Nave cu propulsie atomica de lung parcurs înarmate cu rachete balistice – Rusia are 9, SUA – 4. Submarine atomice multirol – Federația Rusă are 15, Statele Unite – 54. E drept ca la numarul de submarine diesel Rusia este lider absolut cu 20 de nave versus 0 în SUA, dar aceasta se întâmplă doar pentru că Pentagonul a renuntat cu mult timp in urma la acestea.



Mai departe si mai trist pentru situatia reala a Rusiei. Marina rusa are un singur portavion, care este permanent in renovari și modernizari. Statele Unite detin 11, toate atomice.

Rusia are 5 crucisatoare, America are 22. La distrugătoare decalajul este și mai impresionant: 11 detin rusii versus 69 Statele Unite.

Totodata, Rusia nu are portelicoptere și nave amfibie de desant tip doc plutitor (sa ne amintim povestea ”Mistral”), iar Statele Unite au 9, respectiv 25. Este adevărat, Rusia este în fața Statelor Unite în ceea ce privește numărul de nave de debarcare (în Statele Unite nu există deloc), canoniere și alte nave mici cu rachete, precum și mici nave antisubmarine.