Rușii l-au declarat pe Alexei Navalnîi - vinovat. Procurorii au cerut o condamnare de până la 13 ani

Disidentul rus Alexei Navalnîi a fost declarat marți „vinovat” de fraudă pe scară largă de către un tribunal rus. Opozantul rus a fost judecat în timp ce era deja încarcerat pentru alte condamnări, pe care el le respinge și care sunt considerate de lumea occidentală drept acțiuni politice ce au în spate influența Kremlinului, transmite Digi24.ro.

The judge in the @navalny case has completely accepted the trumped-up case of the prosecution and has found him guilty of embezzling millions from his own supporters. The prosecution asked for 13 years prison, the judge's sentencing will be announced later. Video from @t_felg pic.twitter.com/6VsYRN37T8