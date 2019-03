Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

Biroul politici de reintegrare vine cu o precizare cu referință la incidentul produs la Uzina Metalurgică din or. Râbnița, unde ca urmare s-a oprit cuptorul.

Mai multe porturi au fost închise transportului fluvial şi maritim din cauza vântului puternic. De altfel, judeţul Constanţa se află sub avertizare Cod galben de vânt.

Când vezi însă cum sunt prădate resursele României - prin achiziţii publice, prin risipă, prin dezorganizare - de către toată reţeaua clientelară a guvernării, cum sunt risipite şansele de a crea bunuri publice de calitate pentru că de la cea mai măruntă comună din ţară şi până la cei mai mari şefi de la Casa de Sănătate sau de la Compania de Autostrăzi, toţi nu sunt decât preocupaţi cum să îşi rotunjească propriile conturi, realizezi că adevăraţii colonişti, cei care ţin potenţialul economiei sub lacăt, sunt chiar ei.

În Nigeria, Ungaria, Germania sau Norvegia, peste tot în lume guvernele şi mediul de business caută căi de creştere, îşi propun obiective. „Nu putem rămâne în capcana PIB/capita mijlociu”, spun oficialii maghiari, punând aceste planuri pe masă. Cheia dezvoltării este ştiinţa procesării resurselor şi transformarea lor în produse cu valoare adăugată. Trecerea de la exportator de ţiţei la exportator de produse petrochimice, de exemplu. Fie aceste resurse produse agricole, resurse hidrografice care se transformă în energie electrică, gaz metan, petrol sau pur şi simplu creiere în cazul industriei IT.

La 800 km de Bucureşti, Budapesta a anunţat ca ţintă pentru 2030 atingerea unui PIB de 80% din PIB-ul Austriei. Cu ce mijloace? Prin creşterea productivităţii cu 7% pe an şi majorarea salariilor nete cu cel puţin 5% anual, prin dublarea stocului de credite raportat la PIB (deja la 100% din PIB; România este cu stocul de credite la 47% din PIB şi va mai scădea) şi crearea a 10.000 de noi IMM-uri cu capabilităţi de export. Prin creşterea cheltuielilor cu cercetarea şi dezvoltarea de la 1% la 2% din PIB şi prin plasarea întregii datorii de stat în mâinile investitorilor maghiari.

Ce legătură are un industriaş african cu România? Are, pentru că acesta este drumul oricărei ţări spre dezvoltare.

