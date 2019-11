Rusia a fentat partida pro-europeană din Republica Moldova. Pericol de federalizare! (Presa din România)

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Un moldovean a suferit un grav accident în Marea Britanie, în timp ce era la muncă. Bărbatul are nevoie de peste 50 de mii de dolari pentru tratament. Accidentul a avut loc pe data de 9 noiembrie anul curent, în timp ce Vadim Cangea făcea livrări, în calitate de...

Poliția britanică a arestat 17 persoane, în urma unei operațiuni care a vizat destructurarea unei rețele internaționale de trafic de carne vie, informează The Evening Standard. Au fost efectuate raiduri în 16 orașe din Marea Britanie, echipa britanică de intervenție fiind...

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că există riscuri ca tranzitul de gaz natural spre Europa prin Ucraina să se întrerupă, relatează Reuters, preluată de Agerpres. Prezentul acord privind tranzitul de gaz între Rusia şi Ucraina expiră la finalul acestui an şi...

Într-un mesaj de rămas bun, fostul premier Maia Sandu a îndemnat funcționarii publici onești să reziste – să rămână în slujba cetățenilor: „Noi am reușit să dăm jos un regim corupt și o să reușim să-l dăm jos și pe al doilea regim corupt. De această dată căderea corupției va fi definitivă”, a menționat Maia Sandu.

„Am știut să scriem rapoarte triumfaliste, dar, în realitate, era o minciună adevărată. Iar atunci când acele rapoarte ajungeau la UE, trebuiau să fie analizate și nu am fi ajuns în această situație”, a explicat Chicu. Acesta deține funcții guvernamentale din 2005, când actualul lider al PSRM, Zinaida Greceanîi (președinte al Parlamentului), era prim-ministru (perioada guvernării comuniste).

Slusari a spus că PPDA va face tot posibilul pentru a împiedica „transformarea Moldovei în moșia cuiva” și a promis că, în cel mult un an, „Moldova se va elibera”. De asemenea, el a reamintit că, în iunie 2019, atunci când Moldova lupta pentru anihilarea regimului Plahotniuc, Ion Chicu era ministru al Finanțelor în guvernul Filip, controlat de oligarhul Plahotniuc.

