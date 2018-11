Rusia a redirecţionat o parte din forţele navale din Crimeea spre un avanpost în Marea Azov

Silvio Berlusconi este implicat într-un nou dosar de prostituție. A fost pus sub acuzare Citeşte întreaga ştire: Silvio Berlusconi este implicat într-un nou dosar de prostituție. A fost pus sub acuzare

În Spania, o femeie a primit un an şi trei luni de închisoare pentru că şi-a spionat soţul umblându-i în telefon. Fără ştirea lui, femeia a accesat conţinutul telefonului său mobil ca să-şi confirme bănuielile că are o amantă.

Submarinul San Juan, pe care Argentina l-a anunțat dispărut în urmă cu un an, a fost identificat pe fundul Oceanului Atlantic. În momentul dispariției, 44 de oameni erau la bordul său.

Inspectoratul Național de Patrulare informează că starea traficului rutier pe drumurile din țară poate fi îngreunată din cauza precipitațiilor sub formă de ninsoare în unele regiuni din țară. În momentul de față, circulația se desfășoară în regim normal,...

Teritoriul Republicii Moldova intră, săptămâna viitoare, sub influența unui ciclon de aer mediteranean, temperaturile crescând în medie cu 7 grade Celsius. Potrivit meteorologului Ala Bârsa, de marți, 20 noiembrie, temperaturile cresc atât noaptea,...

În plus, Consiliul pentru Securitatea Naţională şi Apărare al Ucrainei a aprobat un pachet de măsuri pentru apărarea intereselor naţionale în mările Azov şi Neagră şi în strâmtoarea Kerci.

Dar şi Ucraina îşi consolidează prezenţa în Marea Azov, a ţinut să sublinieze în acest context Oleg Slobodian. ‘Am primit vedete noi şi am reparat şi am repus în funcţiune nava noastră Donbas. Aceasta deja se află în Marea Azov, îndeplinind anumite sarcini’, a adăugat el, potrivit agerpres.ro.

