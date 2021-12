Rusia, cu pretenții, „se împiedică” de Parteneriatul Estic al UE din care face parte și Republica Moldova

Inițiativa Uniunii Europene din 2009 privind crearea Parteneriatului Estic este o încercare a Uniunii Europene de a ține „legate” de bloc aceste țări. Această declarație îi aparține ambasadorului rus Vladimir Chizhov, reprezentant permanent al Federației Ruse pe lângă Uniunea Europeană la Bruxelles.

„Atitudinea noastră față de Parteneriatul Estic este, desigur, critică. Vedem aceasta ca o încercare a Uniunii Europene de a ține țările mai aproape de sine – fostele republici ale Uniunii Sovietice în mod selectiv. Dar, participarea la Parteneriatul Estic nu dă le orice garanții de apartenență la UE, acest lucru este de înțeles”, a spus acesta.

Chizhov susține că la crearea inițiativei în 2009, UE a remarcat în mod repetat că parteneriatul nu era îndreptat împotriva Rusiei, potrivit realitatea.md.

„Permiteți-mi să vă reamintesc că atunci când s-a născut Parteneriatul Estic, era 2009. Apoi, firește, am început să punem întrebări și ni s-a spus că nu este împotriva noastră, împotriva nimănui, că este doar un instrument de utilizare a oportunităților și deschiderea UE de a răspunde nevoilor țărilor vizate și, în general, vor exista proiecte deschise țărilor terțe, așa că vă rugăm, dacă doriți, să vă implicați.

Am spus: „Bine, am cerut o listă de proiecte”. Au trecut 12 ani din 2009, nu am auzit nici măcar de un singur proiect”, a subliniat reprezentantul permanent al Federației Ruse.

Parteneriatul Estic este o inițiativă comună a UE și a șase parteneri: Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. În iunie 2021, Minsk a anunțat suspendarea participării sale la acesta în legătură cu măsurile restrictive introduse de Uniunea Europeană împotriva sa și înghețarea implementării programelor europene care vizează dezvoltarea cooperării cu republica.

Sursa: realitatea.md