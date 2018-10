Rusia devine tot mai agresivă. De la „fake news” la survoluri sfidătoare

În „democrația suverană”, vocile critice sunt reduse la tăcere Situaţiile de securitate excepţionale justifică sau par să facă acceptabile măsuri excepţionale, indiferent că este vorba despre abuzuri şi încălcări ale drepturilor omului, decizii arbitrare ale autorităţilor sau asumarea de cheltuieli militare ridicate. Sub masca unui asediu al Occidentului, puterea politică rusă ascunde lipsa de performanţă, mizeria societăţii şi o autoexcludere a Moscovei din dialogul internațional.

„Cetatea asediată” şi sărăcia cetățenilor ruși Identificarea NATO cu un presupus agresor şi construirea în imaginarul public a unei percepţii a Moscovei aflată sub asaltul Occidentului sunt convenabile nu atât pentru populația Federației Ruse, cât pentru arhitectura de putere din jurul lui Vladimir Putin. Circa 20 de milioane de cetăţeni ruşi trăiesc, conform Băncii Mondiale, sub pragul sărăciei. Cu toate acestea, în 2015, 5,5% din PIB-ul Rusiei (adică aproximativ 75 de miliarde de dolari) era reprezentat de cheltuieli militare. Spre comparaţie, numeroase state membre NATO nu ating pragul de alocare de 2%, solicitat de alianţă.

Copyright © 2006 - 2018 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 23 Octombrie 2018, ora: 08:31

Un dispozitiv exploziv a fost găsit luni într-o cutie poştală din apropierea locuinţei din New York a miliardarului George Soros, ţinta preferată a militanţilor de dreapta din Statele Unite şi Europa de Est, a anunţat The New York Times citând surse din poliţie.