Rusia este acuzată că instigă la violență în Kosovo

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Interlopul Grigore Caramalac, alias Bulgaru, a fost direct implicat în tentativa de preluare prin atac de tip raider a afacerii lui Viorel Vărzari. De toate acțiunile urma să se ocupe șeful de la Trabo Plus, care administrează rețelele ”La Plăcinte” și...

Președintele Partidului Unității Naționale, Anatol Șalaru, susține că dacă se va produce o alianță între blocul ACUM și PSRM și structurile de forță, dar și alte instituții de stat vor ajunge sub influența Rusiei, atunci acesta promite că va ieși în stradă....

„Relația apropiată a Moscovei cu Belgradul este una dintre puținele legături puternice pe care le mai are în Europa – o legătură slavă istorică, adâncită de poziția dura a Kremlinului privind intervenția militară a NATO în 1999. Atunci, în ciuda relatarilor privind epurarile etnice în randul albanezilor, Rusia a refuzat sa sprijine bombardamentele conduse de SUA, iar Evgheni Primakov, premierul rus, a făcut gestul sau faimos intorcand avionul său deasupra Atlanticului pentru a protesta împotriva începerii operațiunii armate in Iugoslavia. Ambasada SUA la Moscova a devenit, de asemenea scena unor proteste furioase”, reaminteste ziarul.

„Activitatea Rusiei în sud-estul Europei trezeste de mult timp îngrijorare în capitalele occidentale, iar criticii declară că eforturile sale vizează cresterea instabilității în regiune. În ultimele 18 luni, Moscova a fost acuzată că a încercat o lovitură de stat în Muntenegru și livrări de arme pentru sârbii bosniaci”, – scrie The Independent.

„Reținerea s-a desfășurat în ciuda faptului că rusul are imunitatea diplomatică a unui angajat al ONU”, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. „Vedem acest act scandalos ca o nouă manifestare a liniei provocatoare a conducerii albanezo-kosovare”.

„După reținerea, marți, a unui oficial rus, autoritățile kosovare au acuzat Moscova că tulbură apele în Europa de Sud-Est”, scrie The Independent.

