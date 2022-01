Rusia este în declin, Putin încearcă disperat să-și amelioreze legitimitatea

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Mircea Roșioru, fostul adjunct al procurorului general suspendat Alexandr Stoianoglo, a fost scos de sub urmărire penală în dosarul pornit pe numele lui Stoianoglo. O ordonanță în acest sens a fost semnată la 28 decembrie 2021, transmite zdg.md.

de Caroline de Gruyter (editorialistă a ziarului olandez NRC Handelsblad, membră a European Council on Foreign Relations)- Foreign Policy (preluare Rador)

Ceea ce ne aduce la o întrebare distinctă, dar totuși legată de subiect: diplomația eficientă poate fi și publică? A devenit practic imposibil să tratezi serios fără ca întreaga lume să afle. E o veste bună, întrucât mărește răspunderea factorilor de decizie, dar concomitent îngreunează coordonarea reală și strategia inteligentă. Prețul, o mare victorie pentru Putin, îl are de plătit Occidentul.

Întregul episod a demonstrat că SUA rămân principalul actor în materie de securitate europeană. Ceea ce înseamnă vești bune și pentru Moscova. Poate că inamicii te definesc mai bine decât prietenii. Lui Putin îi place enorm să fie văzut la dialoguri unu la unu cu SUA, ca în vremurile bune de demult. UE, pe care Putin o urăște din multe motive și pe care încearcă cu consecvență s-o submineze, nu e de găsit nicăieri.

Occidentul e dezbinat în fața Rusiei Însă principala concluzie pe care trebuie s-o fi tras Moscova de pe urma acestor discuții este aceea că Occidentul e dezbinat. În loc să vină cu o descurajare robustă, Vestul nu a făcut aproape nimic mai mult decât să-și etaleze fisurile prezente pretutindeni.

Dar este? Pe scena internațională Rusia e capabilă să distrugă, nu și să construiască. Ea sprijină dictatori și-i ajută cu represiunea lor. Ajută unele guverne – nu și pe cetățenii lor. Are o capacitate importantă și neconstrânsă politic de a irita. Dar, dincolo de asta, capacitatea de a proiecta acest așa-zis statut de superputere constă mai mult decât orice în faptul că SUA par să ia Rusia în serios și să acționeze într-un mod care validează acest hybris calculat al lui Putin.

Nu e deci surprinzător că SUA și aliații lor europeni au reacționat zgomotos la noile manevre rusești, avertizând Moscova că o invazie în Ucraina o va costa scump, sub forma sancțiunilor. Președintele american Joe Biden a intervenit și, la întâlniri bilaterale extrem de vizibile, și-a avertizat omologul rus să nu invadeze Ucraina.

Orice ar decide în cele din urmă să facă președintele rus Vladimir Putin, el a reușit în ultimele luni să-i țină ocupați pe diplomații occidentali. Totul a început atunci când el a mutat contingente apreciabile de trupe rusești mai aproape de diverse secțiuni ale frontierei ruso-ucrainene. Nu e prima dată când Rusia își mută trupe mai aproape de Ucraina, iar Moscova insistă că are dreptul să o facă pe propriul teritoriu, ceea ce este adevărat. Este imposibil însă să nu interpretezi aceste manevre în lumina faptului că Rusia a invadat deja de două ori Ucraina în ultimul deceniu – în Crimeea și Donbas – și continuă să poarte un război acolo încă din 2014, scrie Foreign Policy, citat de Rador.

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)