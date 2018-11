Rusia este OBLIGATĂ de China să se OPUNĂ anulării Tratatului INF

Timp de mai bine de treizeci de ani, în cercurile patriotice rusești s-a considerat de bonton să se spună despre Tratatul INF (privind eliminarea fortelor nulceare intermediare) ca este un acord trădător. Motivul? Chipurile formula „totul pentru tot” a însemnat că numarul de rachete sovietice lichidate a fost mult mai mare decât al celor americane. Președintele Putin, în renumitul său discurs de la München, din 2007, a invocat această veche suparare, incluzând tratatul INF în lista de nedreptăți comise împotriva Rusiei de către ”câștigătorii aroganți” ai Războiului Rece, scrie expertul politic Andrei Piontkovski.



Și ce întorsătură a sorții! După 11 ani și jumătate de la discursul lui Putin de la München, la Moscova soseste John Bolton pentru a distruge ”piatra de temelie” a stabilității strategice (așa este astăzi denumit Tratatul INF la Kremlin), se aseaza la masa de tratative in fata președintelui Rusiei și repetă exact ce a spus Putin la Munchen, in 2007: ”tratatul nu permite Rusiei (la fel și SUA) să producă rachete cu rază de actiune medie si scurtă, in timp ce statele vecine (și știm că nu este vorba de Mexic sau Canada) produc în cantități mari și ne ameninta cu astfel de rachete.

Într-adevăr, Bolton-2018 și Putin-2007 au absolută dreptate. China are deja peste o mie de astfel de rachete cu care este capabilă să distuga zonele dens populate ale Rusiei Centrale. Iata, prin urmare, Moscova poate sa profite se ocazie sa refaca paritatea de armament cu armata Chinei.

O alta intrebare. Ce vor, de fapt, Bolton și Trump să realizeze odată cu retragerea Statelor Unite din Tratatul INF? Subliniez în mod special: Bolton și Trump, pentru că majoritatea liderilor republicani americani sunt destul de sceptici față de acest pas. Este clar ca Pentagonul nu va desfășura rachete nucleare în Europa, mai ales că aliații europeni se vor opune categoric. Poate că armata americană ar dori să desfășoare un număr de rachete terestre în regiunea Pacificului pentru a descuraja China, dar acest lucru nu este atât de important pentru ei, Statele Unite au deja suficiente rachete de croazieră ce pot fi lansate de pe mare și din aer.

Bănuiesc că pentru Trump și consilierul său, vizita la Moscova este un pas de testare a asa-zisei „mari intelegeri”, zvonuri despre care circulă de mai bine de doi ani atât la ​​Moscova, cât și la Washington.

Bolton – Trump visează laurii lui Henry Kissinger și Richard Nixon, a căror alianță cu China la începutul anilor 70 a dat un al mers Războiului Rece și a determinat rezultatul său în favoarea Statelor Unite. Din câte știm, Kissinger, în vârstă de 94 de ani acum, l-a vizitat pe Trump de mai multe ori, sugerându-i sa resapeze ”marea înțelegere” din 1972, dar sa o intoarca de data aceasta impotriva Chinei. Este ciudat că un astfel de mare combinator nu vede nicio diferență între Mao-1972 și Putin-2018, considerându-l in mod naiv pe liderul rus potențial partener.

Cu atât mai interesant va fi pentru noi toți să observăm rezultatele acestui ”foc de control” a suveranitatii statului rus. Se va întâmpla pe 11 noiembrie în orașul Paris. Președintele francez a declarat că dorește să se alăture negocierilor privind Tratatul INF in format trilateral (Macron, Trump, Putin). La această întâlnire, Emmanuel Macron va prezenta punctul de vedere al Uniunii Europene și le va oferi lui Trump și lui Putin posibilitatea modificarii tratatului – cu interdicția de a desfasura rachete pe continentul european. Trump probabil că va mârâi, va contraargumenta spunand despre încălcările tratatului de catre rusi și, în cele din urmă, va fi de acord. Pentru Rusia în această decizie există beneficii evidente: în vest, Moscova mentine „piatra de temelie a securității” ca garanție împotriva apariției rachetelor americane, iar în est obtine libertatea de actiona, de lipsa careia Putin se plângea în discursul său de la München (in 2007). Cred că Statul Major rus îi va recomanda lui Putin să accepte propunerea europenilor.

Dar conducerea chineză va fi total împotriva ei. Va fi un moment al adevărului; cred că Putin nu va îndrăzni să nu se supună Beijingului. El va refuza modificarea tratatului, iar după eșecul negocierilor de la Paris, americanii se vor retrage din tratatul INF. Putin va putea acum desfasura deschis rachetele sale interzise de Tratatul INF la Kaliningrad și în Belarus (dar nu și dincolo de Urali!) și, în același timp, sa vorbeasca despre o nouă cursă a înarmărilor impusa de Occident.

Dacă ideea lui Macron nu va trece, iar Trump și Putin vor discuta despre soarta tratatului tete-a-tete, atunci scenariul va fi și mai simplu. Summitul de la Helsinki, din iulie, a demonstrat că, din motive necunoscute, la întâlnirile individuale Putin îl manipuleaza pe Trump așa cum dorește. Asa ca cei doi vor veni si ne vor declara că tratatul rămâne în vigoare. La Washington, spre deosebire de scandalul din iulie, comportamentul lui Trump nu va mai fi condamnat, ba chiar mai mult, am putea fi martori cum comunitatea internațională progresista ar putea chiar sa-i desemneze pe cei doi președinți la Premiu Nobel pentru Pace.

