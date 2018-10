Rusia este TURBATĂ de prezența bazei americane în Siria, dar în legătură cu asta poate doar să SCÂNCEASCĂ

La începutul lunii septembrie, guvernele Rusiei și Siriei au avertizat Statele Unite că vor desfășura „operațiuni antiteroriste” în apropierea garnizoanei americane de la baza Al-Tanf, în sud-estul țării. Sute de puscasi marini americani ocupă baza începând cu anul 2016. Ca răspuns la aceste amenințări, trupele americane au deschis demonstrativ focul, forțându-i pe ruși să se retragă. De fapt, Al-Tanf deranjeaza de mult timp Moscova, Teheran și Damasc, dar în legatura cu asta cele trei tari nu pot face nimic altceva decât să se plângă, scrie Business Insider (BI).



Publicația reamintește că, la sfârșitul lunii trecute, site-ul de propagandă rusa Sputnik l-a citat pe ministrul de externe sirian Walid Muallem, care a spus că SUA „aduna la baza sa rămășițele statului islamic pentru ai trimite apoi în război împotriva armatei siriene”.

Anul trecut, generalul rus Valeri Gherasimov a afirmat că sateliți ruși chiurile au inregistrat prezneta „grupurilor teroriste” la baza americană și ca acolo are sunt „instruiți în mod eficient”. Un canal de televiziune iranian l-a citat pe Gherasimov într-un articol cu ​​titlul: „Armata americană pregătește teroriști în 19 tabere din Siria – expert rus”.





Fără nicio dovadă, consilierii americani au ignorat numeroasele atacuri verbale împotriva forțelor americane și au respins toate acuzațiile de „instruire a teroriștilor” la baza Al-Tanf. În iunie a.c., propaganda Damascului și a Rusiei a declarat că Statele Unite pregătesc un atac chimic, ca cel care a avut loc în orașul Douma și că aceste pregătiri au loc tocmai în baza americană, care deranjeaza regimurile rus și sirian.

„Coaliție condusă de Statele Unite a venit să distrugă în primul rând ISIS, iar acesta este motivul prezenței sale la baza Al-Tanf”, a declarat colonelul Sean Ryan, pentru BI.

„Armata americană nu instruiește ISIS. Aceste afirmații sunt false, este doar o dezinformare. De fapt, este ciudat faptul că oamenii pot gândi așa într-adevăr”, a adăugat el. Armata americană pregătește la Al-Tanf luptători ai opoziției siriene, în special cei care aparțin gruparilor Maghavir și Al-Tawra.

Omar Lamrani, analist militar la Centrul Stratfor, a explicat că aceste grupari sunt destul de seculare după standardele regiunii și au fost mereu în prim-planul războiului împotriva statului islamic. În același timp, potrivit expertului, speculațiile că armata americană îi ajută pe teroriști într-un fel sunt „cu adevarat absurde”.

„Pentru Rusia și Iran, orice grupare care opune rezistenta armata guvernului sirian înseamna teroristi”, a explicat Lamrani.

De ce Rusia, Iranul și regimul lui Bashar al Assad sunt atât de deranjate de garnizoana americană?

„Aș spune că principalul motiv pentru care Iranul este atât de deranjat de această bază este că ea blochează ruta Bagdad-Damasc”, a explicat Lamrani. Teheranul folosește acest traseu pentru a transporta arme în capitala siriană, unde se află forțele guvernamentale. „Ei doresc să obțină controlul asupra acestei căi, astfel încât să le fie mai ușor să transfere mai multe arme. Căile maritime sunt prea vulnerabile la interceptare din partea Israelului, iar livrarea pe calea aerului este prea scumpă. În plus, există și amenințarea unui atac israelian”, a spus expertul Stratfor.

Cu toate acestea, iritabilitatea Moscovei, Teheranului și Damascului poate fi explicată nu numai de dorința de a trafica arme.

„Garnizoana al-Tanf are o poveste. Cred că regimul sirian, rușii și iranienii vor considera o victorie simbolică dacă SUA își vor retrage trupele de acolo”, a declarat Max Markusen, director și cercetător al Transnational Threats Project de pe langa Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (Center for Strategic and International Studies), adăugând că, în general, SUA antrenează la Al-Tanf opozitia armata.

Cu toate acestea, potrivit expertului, Moscova, Damasc și Teheran nu vor încerca să forțeze plecarea trupelor americane de la baza, deoarece „prețul escaladării este prea mare”. Prin urmare, ei fac doar ceea ce știu mai bine – încearcă să discrediteze.

Sursa: paginaderusia.ro