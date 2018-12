Rusia extinde focul „revoluției” franceze și în Spania! Pensionari spanioli îndeamnă la ocuparea drumurilor!

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Printre deputaţii Sfatului Ţării, deopotrivă cu partioţii înflăcăraţi cunoscuţi şi până la 1917 pentru asipraţiile lor naţionale, au fost nume care, s-ar părea, că nu trebuia să adere la partida naţională (cu regret am avut şi din aceştia, ce-i drept, mai...

Un conciliu de prelaţi ortodocşi ucraineni a înfiinţat sâmbătă o biserică independentă de sub tutela religioasă a Moscovei, o hotărâre istorică, vizând să asigure ”securitatea” şi ”independenţa spirituală” a ţării - şi...

Anterior, cotidianului britanic The Times, care cita surse din anchetă, susonea că protestele din Franța ar fi fost fost coordonate de Rusia. Moscova a fost acuzată de implicare împotriva lui Emmanuel Macron și în campania prezidenţială din 2017.

”Azi, mulţi dintre copiii mei emancipaţi primesc un ajutor din partea mea, deşi am o pensie sub 900 de euro”, declara o fostă şoferiţă de taxi, Mari Carmen Velarde, în vârstă de 73 de ani. ”Fiica mea este plătită cu 500 de euro pentru un serviciu după-amiaza şi plăteşte 450 de euro chirie, aşa că atunci când fac cumpărături cumpăr pentru doi şi locuiesc împreună cu unul dintre fiii mei”, spune ea.

Pe Gran Via, principalul bulevard de la Madrid, mii de pensionari au cerut, sâmbătă seara, ca pensiile să nu fie mai mici de 1.080 de euro pe lună.

